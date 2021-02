Tra gli elettrodomestici più utili e innovativi in assoluto che sono stati messi sul mercato negli ultimi anni, la fanno da padrone i robot per la pulizia dei pavimenti.

L’aspirapolvere robot permette ormai a innumerevoli famiglie di risparmiare tempo e fatica e mantenere i pavimenti di casa sempre in condizioni smaglianti.

I robot aspirapolvere sono facili da usare e da mantenere. Riescono di solito a raggiungere anche gli angoli della casa a cui non pensiamo o che potremmo non riuscire a raggiungere con un aspirapolvere normale. Ma forse non tutti sanno che i robot aspirapolvere si possono usare anche per sbrigare altre faccende domestiche, e non solo per pulire i pavimenti. Molti non pensano mai a questo uso geniale dell’aspirapolvere che ci fa risparmiare ore di lavoro.

Sfruttiamo i sensori anti-caduta del nostro robottino

I robot aspirapolvere sono sempre dotati di sensori che gli permettono non soltanto di evitare gli ostacoli, ma anche di non cadere nel vuoto in caso di scale, gradini, balconi o altre superfici rialzate. Ed è proprio questa capacità del robottino di evitare incidenti, che ci permette di sfruttarlo in altri contesti, non soltanto per pulire i pavimenti.

Un uso geniale dell’aspirapolvere è quello di posizionarlo anche su superfici rialzate, come ad esempio sopra i mobili della cucina, o sopra gli armadi della camera da letto. Sono questi i posti dove di solito si accumula più polvere e che abbiamo più difficoltà a raggiungere con un aspirapolvere normale. Non solo, l’aspirapolvere robot è anche perfetto per pulire tavoli e superfici di lavoro. Soprattutto se sono cosparse di briciole, o residui come segatura o terriccio.

Ricordiamoci anche che l’aspirapolvere robot perfetta anche per pulire i peli degli animali, ecco come utilizzarla al meglio per pulire i peli di animali.