Ci sono opinioni discordarti su cosa si può o non si può mettere ad asciugare in asciugatrice. Alcuni pensano che capi troppo delicati non possano essere centrifugati ad alte temperature, altri invece consigliano di usarla ma attenendosi ad alcune regole specifiche. E l’annosa questione delle lenzuola non ha ancora trovato una risposta univoca. Asciugate in un oblò, possono diventare un’arma a doppio taglio. Da un lato escono profumate e calde, dall’altro necessitano di una stiratura per eliminare grinze o pieghe, scomode soprattutto una volta stese sul letto. In realtà, di come far asciugare le lenzuola, ne abbiamo parlato proprio in questo articolo. Abbiamo elencato dei trucchetti fai da te che, se messi in pratica, ci potrebbero far dimenticare alcuni elettrodomestici come il ferro da stiro.

Molti non mettono le scarpe in asciugatrice per evitare di rovinare o deformare la gomma ma esiste un trucco infallibile che non tutti conoscono

Oltre ai maglioni di lana e all’intimo in pizzo, molti si scoraggiano anche per l’asciugatura delle scarpe da ginnastica in asciugatrice. Ma sbagliano. Infatti, è possibile asciugarle senza deformarle o rovinarle irreparabilmente. Basta seguire una regola furbissima: le basse temperature. La cosa che, nella maggior parte dei casi, deforma la gomma delle nostre sneakers è proprio la temperatura troppo alta, che può arrivare fino agli 80 gradi. È normale che le nostre All Stars, per esempio, una volta terminato il lavaggio normale, assumano una forma a U. Per questo motivo, dobbiamo scegliere un lavaggio breve e a basse temperature. Addirittura, si consiglia l’utilizzo dell’asciugatura ad aria fredda, ovvero il programma “delicato” dedicato anche a vestiti di seta e raso.

Attenzione al cestello durante l’asciugatura

Un altro motivo per il quale le scarpe si deformano sono i giri dell’oblò troppo veloci. Le scarpe sbattono sul cestello e spesso si rompono o si squarciano. Ma come fare per eliminare definitivamente anche questo problema? Alcune asciugatrici hanno, in dotazione, un elemento accessorio dove agganciare letteralmente le scarpe ed evitare il loro movimento. Oppure ci sono tantissimi metodi fai da te. Il più banale, ma forse anche quello più efficace, è posizionare un sacco traforato (quelli per la biancheria intima) all’interno dello sportello. Il cestello ruota, ma le scarpe non sbattono continuamente sulle superfici dell’elettrodomestico. In generale, però, è sempre consigliabile verificare che le scarpe possano essere inserite nell’asciugatrice. Molti non mettono le scarpe in asciugatrice, ma possiamo considerare la possibilità che a basse temperature possono essere asciugate con molta tranquillità e senza incappare in spiacevoli conseguenze.