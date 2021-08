Quando si esce alle sei dall’ufficio si ha sicuramente voglia di un aperitivo fresco e dissetante. Se andiamo al bar, ci sono davvero tante possibilità e tante scelte. C’è chi preferisce dei cocktail più salutari alla frutta, chi invece vorrebbe del vino. Altri ancora preferiscono la birra. C’è poi un drink dal nome stravagante, molti non lo scelgono ma questo è il cocktail delle star. Quanto meno era il preferito di una delle icone della moda più famose di tutti i tempi. Vediamo di che si tratta.

Il preferito di Coco Chanel

Coco Chanel è davvero un simbolo di stile. La sua influenza nel campo della moda è ancora ben presente perfino oggi, così come la sua passione per la libertà. La stilista francese è riuscita a cambiare la vita di migliaia di donne, dando loro la voglia e il desiderio di indipendenza e di rivalsa. Bene, ma Coco Chanel a Parigi è anche un’icona di lusso e di scelte di vita quantomeno singolari. Si narra che abbia vissuto per decenni al meraviglioso Hotel Ritz. All’interno di questo famosissimo albergo c’è un bar altrettanto iconico.

Il bar

Parliamo dell’Hemingway Bar, situato al piano terra del lussuoso hotel. Per arrivarci è necessario passare per infiniti corridoi che sono tutti adornati da gioielli, vestiti lussuosi e alcolici di pregio. Tra una sala d’attesa e l’altra, il visitatore entra in uno spazio che profuma di gelsomino e in cui le luci non sono mai aggressive. Superato un ultimo giardino interno sulla sinistra, il visitatore arriva al tanto agognato bar, dove realizzano un cocktail con un nome davvero molto particolare.

Molti non lo scelgono ma questo è il cocktail delle star

Il suo nome, allusivo e singolare, è “meglio rosso che morto”. In soldoni, si tratta di un cocktail martini arricchito da del succo di pomodoro. Certo, l’incauto visitatore si aspetterebbe dunque di vedere un cocktail rosso arrivare e invece no. Il cocktail in questione è una miscela di vodka, gin e un succo di pomodoro congelato. Infatti, il succo di pomodoro in sé non è rosso, ma bianco.

Se proviamo a riprodurlo a casa, prendiamo il pomodoro e lo spremiamo. La nostra attenzione deve concentrarsi sul far passare il succo in un colino. In questo modo, eviteremo che parte della polpa arrivi fino al bicchiere e quindi che il rosso poi pervada il cocktail. A questo punto lo metteremmo al congelatore. Una volta ghiacciato, lo andremo a miscelare con il resto. Il risultato sarà davvero incredibile, dato che si dice che Coco Chanel non bevesse altro all’ora dell’aperitivo.

Approfondimento

