Quando vogliamo far fare ai nostri capelli un salto di qualità allora non si può fare a meno di quest’olio “miracoloso”. E infatti molti non lo sanno ma questo straordinario olio per capelli è forse il migliore per una sbalorditiva caratteristica.

Gli oli per la cura dei capelli

Sono diversi gli oli consigliati per i capelli e fra questi emergono l’olio di Argan del Marocco, l’olio di mandorla, l’olio di Jojoba, l’olio dei semi di lino e tanti altri ancora. Fra questi vi è anche l’olio di cocco poco utilizzato come alimento, ma nel settore cosmetico invece si rivela efficace e molto utile.

Non a caso molte donne nel mondo lo utilizzano per la cura dei capelli e della pelle. Ricco di vitamina A ed E, combatte i radicali liberi e l’invecchiamento. Con la sua applicazione pelle e capelli diventano morbidi e le sue preziose sostanze li nutrono.

Molti non lo sanno ma questo straordinario olio per capelli è forse il migliore per una sbalorditiva caratteristica

L’olio di cocco si estrae dalla polpa del cocco, il frutto della palma di cocco molto diffusa nella fascia tropicale del pianeta. Si può trovare sotto due forme, solido di colore bianco e liquido di colore giallastro.

È un olio ricco di acido laurico, una sostanza che ha una struttura molecolare molto simile a quella dei capelli. Questa similarità gli permette una penetrazione veloce nel capello, molto più degli altri oli. Per questa caratteristica particolare agisce in fretta sui capelli secchi e sfibrati così da renderli morbidi e lisci.

Come utilizzarlo

L’olio di cocco agisce sui capelli ma la sua azione arriva anche al cuoio capelluto e ne beneficiano le radici dei capelli che si rafforzano. Inoltre l’acido laurico che dona il caratteristico colore bianco all’olio solido di cocco, è un buon antibatterico. Contrasta così le malattie della pelle, la forfora e il sebo del cuoio capelluto.

Molto utile per chi fa spesso la permanente e la tinta dei capelli, ridonando morbidezza e lucentezza, ottimo soprattutto per chi soffre di capelli elettrizzati. Ciliegina sulla torta, l’olio di cocco accelera la crescita dei capelli.

Una soluzione efficace e anche abbastanza economica. Ecco anche il segreto per far assorbire l’olio sul viso senza ungere.