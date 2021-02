Chi ha detto che il limone va usato solo quando si cucina? Perché infatti non è assolutamente così. Molti non lo sanno ma il limone è perfetto da usare anche in queste situazioni. Solitamente lo si usa per condire il pesce oppure le verdure, ma da oggi in poi non più.

Vediamo allora in quali situazioni si può usare il limone. Si consiglia di usare il limone, per queste faccende domestiche e non, quando avanza non è necessario usarne uno fresco.

Le posate

Il limone è possibile usarlo per pulire le posate, o meglio per rimuovere le macchie sulle posate d’acciaio. Quello che bisogna fare è bagnare un panno con del succo di limone e passarlo sulle posate. Addio macchie in questo modo.

Sul tagliere

Un altro trucchetto da mettere in atto con il limone è sul tagliere. Questo infatti non è detto che si possa lavare in lavastoviglie, allora basta prendere del limone, spargerlo sulla superficie del tagliere e strofinare. Ora sarà pulito e senza cattivi odori.

Sulle mani

Dopo aver cucinato ad esempio il pesce è normale che le mani puzzino. Ma per risolvere il problema basta prendere del succo di limone. Infatti questo sarà da versare sulle mani, lasciarlo agire per qualche minuto e poi sciacquarsi le mani tranquillamente con del sapone.

Per le unghie

Non è finita, perché con il limone si possono anche rendere le unghie forti. Infatti basta prendere una ciotola, mettere al suo interno un po’ di succo di limone con dell’acqua e immergere le mani per 10 minuti.

Per l’ambiente

Ultimo trucco da sapere è per l’ambiente. Infatti sempre in una ciotola versare un po’ di bicarbonato di sodio, acqua e succo limone. Mescolare poi bene il tutto e versare in un nebulizzatore. E ora spruzzare nell’ambiente di casa per renderlo profumato e senza cattivi odori.

