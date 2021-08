In cucina bisogna sempre sperimentare con nuovi ingredienti e accostamenti di sapore, specie quando si tratta di eccellere nella pasticceria. La Redazione di Cucina di ProiezionidiBorsa ha pensato a un ingrediente estremamente versatile e dal profondo aroma tostato. Perfetto per una serie di preparazioni base della pasticceria e non solo.

Stiamo parlando della farina di teff, un prodotto ottenuto dalla lavorazione di cereali più piccoli dei semi di papavero. Ancora molti non la comprano ma è questa la farina migliore per dolci irresistibilmente profumati e dal gusto particolarissimo. La Redazione aveva già spiegato i benefici di questo cereale e specificato che molti lo consumano anche per perdere peso. In questa guida intende mostrare, invece, tutti i suoi possibili utilizzi nella pasticceria e non solo.

Che cos’è e come usarla al meglio in cucina

Questa farina è senza glutine ed è quindi adatta anche a dolci per celiaci. Oggi il mondo dei prodotti privi di glutine è davvero molto vasto. La Redazione aveva spiegato, per esempio, anche che questa farina antiossidante e senza glutine riduce il colesterolo e combatte l’obesità.

Ritornando invece al teff, la farina ottenuta da questo incredibile cereale si dimostra un ottimo modo per profumare dolci e impasti salati diversissimi. Alcuni Paesi, come l’Etiopia, ad esempio, utilizzano il teff per produrre un loro pane tipico, molto simile a una crespella.

Il nostro consiglio è di usare la farina di teff principalmente per frolle, paste brisèe, muffin e pancake. In questo caso suggeriamo di usarne il 25% del totale delle restanti farine necessarie per la ricetta. Eccedere con la farina di teff significherebbe dare troppa struttura all’impasto e, inevitabilmente, indurirlo.

Ma questa farina è davvero preziosissima nella pasticceria, perché è utile per addensare creme e preparati, lasciando un aroma simile a quello della frutta secca. Il suo sapore è leggermente tostato e ricorda le noci. È possibile usarla nei dolci anche al posto d’ingredienti come semi, arachidi e pinoli.

La farina è deliziosa anche per preparare pancake e biscotti e, per il salato, impossibile non sperimentarla per preparare deliziose crespelle.

Esistono due tipologie di questa farina in commercio: la farina bianco avorio e quella più scura. Mentre la prima ha un gusto più delicato e molto simile alla castagna, la farina scura ha sentori più rustici. Quest’ultima è quindi perfetta in abbinamento a frutta secca e cioccolato o a cibi speziati e affumicati della cucina salata.