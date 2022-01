I cani sono un po’ come i figli. Tutti i padroni vorrebbero che il loro cane fosse il più bravo e il più intelligente. In fondo le mostre canine sono proprio pensate per misurare queste e altre qualità dell’animale. Ma se un genitore non può scegliersi un figlio, un padrone può scegliersi il cane più intelligente. Molti non immaginerebbero mai che questo cane è al top tra le 5 razze più intelligenti secondo gli esperti.

Quale padrone non ha mai pensato quanto fosse intelligente il suo cane, talmente intelligente da mancargli solo la parola. A volte, il padrone si stupisce perché parlando sembra che veramente il cane lo capisca e questo è senza dubbio indice d’intelligenza dell’animale. In realtà i cani non capiscono le parole, ma riconoscono i suoni e i gesti del padrone. Se un padrone abitua un cane a reagire in un certo modo quando pronuncia una parola o fa un gesto, il cane si comporterà sempre nella stessa maniera.

Sotto questo punto di vista la scelta del nome per un cane ha un’importanza cruciale. Se un padrone desidera che il cane reagisca quando chiama l’animale, ecco come scegliere il nome perfetto per un cane.

Ma come si manifesta e come si misura l’intelligenza di un cane? Stanley Coren, neuropsicologo e professore di psicologia canina nel suo libro The Intelligence of Dogs, ha definito 3 tipi d’intelligenza.

Secondo lo studioso, le capacità intellettive del cane devono essere valutate secondo 3 criteri. Secondo Coren, infatti, i cani hanno un’intelligenza istintiva, un’intelligenza adattiva e un’intelligenza legata all’obbedienza.

Il cane che ha un’alta intelligenza istintiva è quello che ha un’alta capacità di svolgere i compiti per cui è stato addestrato. L’intelligenza adattiva è indice di un cane capace di svolgere compiti in autonomia. La terza abilità misura la capacità del cane di apprendimento dall’uomo.

In base a questi tre criteri, il neuropsicologo ha svolto delle prove di abilità su moltissime razze di cani. Queste prove sono state ripetute nel tempo. Così Stanley Coren ha potuto fare una classifica delle 5 razze canine più intelligenti grazie ai risultati di questi test.

Secondo questa classifica, il Border Collie è il cane più intelligente del Mondo. Questa razza è capace di riconoscere un elevato numero di parole e comandi. Inoltre questo cane è molto bravo nello svolgere i compiti che il padrone gli assegna.

Il barboncino si pone al secondo posto di questa ideale classifica e il pastore tedesco si colloca al terzo posto. Questo cane ha la particolarità di riuscire a eseguire i comandi dell’uomo dopo pochissime ripetizioni. Il Golden Retriever si pone al quarto posto di questa classifica e il Dobermann, amico fedele e ottimo cane da guardia, occupa il quinto posto.

