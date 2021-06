Pur possedendo un gatto a volte non ne si conosce veramente tutte le sue qualità. I gatti si dice hanno sette vite, ma hanno anche dei baffi eccezionali che gli permettono di fare cose straordinarie. Eppure molti non conoscono la grande importanza che i baffi hanno per il gatto.

Giocare con il gatto

Il gatto in genere è un animale riservato ma a volte si lascia prendere e giocare. Soprattutto i più piccoli amano lisciargli i baffi e a volte tirarli. Cosa che fa un po’ male al nostro piccolo amico. Ma gli adulti riescono a fare anche peggio e così decidono di tagliarli, perché sono troppo lunghi, sono antiestetici o chissà cos’altro.

I baffi del gatto si chiamano vibrisse e sono dei peli lunghi e spessi. Inoltre affondano a livello del labbro superiore ad una profondità tre volte maggiore rispetto agli altri peli. Le vibrisse sono disposte in 4 file orizzontali e funzionano come dei sensori rivelando al gatto tante cose dell’ambiente circostante.

Bisogna sapere che il gatto è un vero leone in miniatura ed è effettivamente così. Qualche tempo fa è stato girato un video in cui un leone per la prima volta incontra un gatto. Il leone lo fissa bene negli occhi incuriosito, e poi lo lascia senza fargli nulla. Lo aveva riconosciuto come un simile, anche se in miniatura. Ed effettivamente è così perché del leone il gatto conserva tutto il suo istinto cacciatore.

L’abilità del gatto di cacciare la preda è veramente eccezionale. A differenza del cane che in genere agisce in branco, il gatto invece è un cacciatore solitario. Anche di notte nel buio pesto, riesce a scovare la preda e prenderla con grande precisione sul collo. Tanta precisione non gli viene dagli occhi come si pensa, ma dalle vibrisse.

Delle punte sensibili

Le punte di queste intercettano le più sottili vibrazioni e movimenti d’aria e attraverso di esse il gatto riesce a capire la posizione esatta della preda, come anche delle cose che lo circondano.

Per questo motivo è molto sbagliato tagliare le vibrisse al gatto, perché sarebbe come togliere gli occhiali a chi ha 8 gradi di miopia. Il gatto risulterebbe disorientato da questa privazione.

Il gatto è un animale sopraffino e imparare a conoscerlo ci aiuta a rispettarlo maggiormente.