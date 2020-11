Un morbido e soffice purè è la nostra ricetta che ci dà la gioia di gustare qualcosa di buono senza troppa fatica. Il purè si accompagna bene con diverse pietanze da secondo e può essere consumato tranquillamente con carni e verdure. Eppure molti non conoscono ancora il segreto per preparare un morbido e gustoso purè.

La scelta della patata

Non tutti i tipi di patata si addicono per un purè. Quelle migliori per questa specialità sono le patate farinose come la Désirée, sono quelle che si schiacciano meglio.

Procedimento

Si lavano bene le patate e si mettono in pentola con acqua fredda con tutta la buccia. Quando la forchetta entra facilmente nella patata, si scolano e si lasciano raffreddare un poco. Poi si pelano e si schiacciano con uno schiacciapatate.

Schiacciate le patate in una pentola, si aggiunge burro, panna e olio evo, che occorrono per non fare diventare colloso il tutto. A questo punto si mescolano fino a che il composto non sia diventato liscio e morbido. Non bisogna eccedere nel girare altrimenti l’amido contenuto nelle patate reagisce e il purè invece che morbido e cremoso, diventa come un composto gommoso.

Nel purè, durante la lavorazione, non si deve aggiungere acqua altrimenti le patate si trasformano in una specie di impasto gelatinoso. Invece, se si aggiungono le sostanze grasse, come appunto il burro, la panna e l’olio, tutto il composto si lubrifica e si lavora magnificamente bene. Inoltre, il grasso fa in modo che, anche se si dovesse raffreddare e riscaldare in seguito, il purè sarebbe sempre buono come la prima volta.

Il purè si presta per essere consumato da solo, oppure per creare una base per qualcosa d’altro, come delle verdure o della carne. Se si mangia come pietanza a sé stante, si può provare a profumare il purè con della scorza di limone grattugiata. Un sapore tutto da provare. Ecco qual è il segreto per preparare un purè morbido e gustoso