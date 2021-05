In tanti si sono cimentati nella produzione propria di ortaggi e frutta. Il periodo è quello giusto per occuparsi delle piante di melanzana messe a dimora da poco tempo (consultare qui).

Anche se si pensa di sapere tutto sulla cura di questa pianta, però, in molti non si preoccupano affatto della potatura.

Al contrario, si ritiene un’operazione non necessaria. In questo articolo si andrà a spiegare al Lettore perché sbaglia quando decide di non procedere con la potatura.

Infatti, è uno dei modi per avere melanzane belle, succose e perfette per qualsiasi tipo di ricetta.

Molti non ci pensano ma è questo l’incredibile trucco per piante di melanzane sane e rigogliose a costo zero

Biforcazione

Il primo modo per aumentare la produzione della pianta è effettuarne la divisione.

Le piante di melanzana, crescendo, tendono a biforcarsi naturalmente sopra al primo fiore emesso. Nel caso in cui la pianta non emetta la biforcazione ma continui a crescere come un ramo unico si dovrà procedere.

Quando la pianta sarà alta circa venticinque centimetri sarà necessario prendere la gemma apicale e fare una spuntatura con coltello o cesoia.

La pianta, così, emetterà dall’ascella un ramo dando così vita alla biforcazione.

Germogli in eccesso

Una volta effettuata la divisione, poi, la pianta emetterà dei nuovi germogli sui rami secondari. Questi germogli andranno eliminati perché porteranno via energia ai rami principali più sviluppati.

I germogli presenti sui rami in basso, poi, tenderanno ad essere piccoli e questo porterà allo sviluppo di frutti meno grandi.

La tecnica prevede, così, l’eliminazione dei germogli ascellari a partire dalla base della pianta fino alla biforcazione. Meglio utilizzare delle cesoie affilate perché strappandoli con le mani non si riuscirà a fare un bel lavoro.

Foglie e fiori

Si dovrà, poi, passare all’eliminazione di tutte quelle foglie che toccano il terreno. Infatti sono parti che potrebbero accumulare funghi patogeni e, di conseguenza, causare malattie alla pianta. Eliminare tutte le foglie fino all’inizio della biforcazione per mantenere pulito il fusto.

Anche i fiori che appaiono deboli o molto piccoli andrebbero rimossi.

Frequentemente, però, sarà la natura a fare il suo corso facendoli seccare è sempre meglio procedere.

Lasciare solamente pochi fiori, quelli più grandi che daranno vita a frutti molto ben sviluppati. In caso contrario si avranno molte più melanzane ma saranno più piccole e amare.

Biforcazioni multiple

Infine, sarà necessario eliminare tutte le biforcazioni multiple. Infatti, lasciandola crescere ogni venti centimetri darà vita a una nuova biforcazione. Il problema sotteso è legato al fatto che, più cresce la pianta, meno le melanzane saranno succose e grandi. Rimuovere il germoglio debole e lasciare crescere quello forte. Ecco perché molti non ci pensano ma è questo l’incredibile trucco per piante di melanzane sane e rigogliose a costo zero.