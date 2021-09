Per molti le vacanze sono ormai finite e pian piano tutti stiamo ritornando alla nostra quotidianità.

Il rientro è sempre un po’ traumatico. Da una parte c’è la malinconia per le località vacanziere appena lasciate e per la routine fatta di sole, mare e passeggiate serali gustando un buon gelato. A ciò dobbiamo aggiungere, di contro, il rientro al lavoro, la spesa da fare perché il frigo è vuoto e tante altre incombenze come disfare le valigie e dare inizio ad una serie di bucati che sembrano non finire mai!

Comunque sia, con una buona organizzazione e i giusti accorgimenti, abbiamo visto che lo stress da rientro si può alleviare di molto.

Una volta tornati a casa dalle vacanze, oltre alle tipiche mansioni citate in apertura, ve n’è però una a cui davvero in pochi pensano ma che è davvero molto importante a livello igienico.

Molti non ci pensano ma al rientro dalle vacanze questa operazione è fondamentale

La prima cosa che si fa appena tornati a casa è disfare le valigie e buttare a lavare tutti i panni.

E la valigia? In genere ci si limita a metterla aperta sul balcone a prendere un po’ d’aria. Poi la si richiude e si ripone in cantina in attesa del prossimo viaggio.

Niente di più sbagliato. Anche la valigia infatti andrebbe lavata. Molti non ci pensano ma al rientro dalle vacanze questa operazione è fondamentale.

Proviamo a pensare con quante e quali superfici è venuta a contatto. Viaggiando in aereo è stata sballottata su vari nastri trasportatori ed è stata a contatto con centinaia di altri bagagli.

Ma se anche abbiamo viaggiato con la nostra auto, abbiamo appoggiato la nostra valigia sul pavimento, sul letto e nell’armadio del nostro alloggio.

Senza dimenticare le rotelline che scorrono su qualsiasi tipo di pavimentazione, interna ed esterna.

Insomma, potremmo tranquillamente dire che le valigie sono un vero e proprio ricettacolo di sporco e germi.

Ecco perché è così importante lavarle e disinfettarle prima di riporle.

L’interno

Svuotare la valigia e controllare tutte le tasche. Quindi scuoterla e, con un aspiratutto, eliminare ogni traccia di polvere e/o sabbia.

In genere le fodere interne sono in materiale sintetico tipo nylon. Passiamo per bene su tutta la superficie un panno intriso di acqua e sapone neutro. Vanno benissimo il sapone di Marsiglia o uno shampoo neutro. A piacere, è possibile aggiungere alla soluzione detergente qualche goccia di un olio essenziale di proprio gradimento.

Risciacquare con il panno imbevuto di sola acqua e mettere la valigia aperta all’esterno in modo che asciughi.

Se l’interno è sfoderabile lo possiamo lavare direttamente in lavatrice impostando un programma delicato e una temperatura di 30°.

L’esterno

Tutto dipende dal materiale. Ormai la maggior parte di trolley e valigie sono in plastica o tessuto. Valgono gli stessi suggerimenti appena visti per gli interni. Nel caso della plastica, è inoltre possibile aggiungere del bicarbonato. Per il massimo dell’igiene è perfetto l’alcol rosa, meglio non puro ma diluito in acqua.

Attenzione alla pelle

Particolare attenzione invece per i bagagli in pelle. In questo caso è bene utilizzare un prodotto specifico tipo quello che si utilizza per borse, cinture e divani. Si trova nei supermercati più grandi e ben forniti ed ovviamente nei negozi specializzati.