Ogni volta che prepariamo un alimento o una pietanza, buttiamo via le bucce considerandole semplicemente scarti ma a volte potremmo riutilizzarle in diversi modi.

Riciclare è ottimo sia per l’ambiente che per le nostre tasche poiché ci permette di sprecare meno ed allo stesso tempo risparmiare denaro prezioso.

Le bucce ricavate dalla frutta e dalla verdura, al contrario di quanto potremmo pensare, sono commestibili e versatili in quanto possono essere utilizzate in diversi modi.

Per esempio, basti pensare alle bucce di mela che hanno un sensazionale riutilizzo in cucina che molti non conoscono.

Questo agrume è molto utilizzato nelle nostre cucine, apprezzato per le sue straordinarie proprietà e la sua versatilità.

Si tratta del limone, che insieme al bicarbonato e l’aceto è l’ingrediente perfetto per pulire il forno.

In cucina, il suo succo è perfetto per aromatizzare diversi piatti o anche per preparare marmellate e dolci fatti in casa.

Molti di noi però, tendono a buttarne la buccia dopo l’utilizzo; in realtà potremmo decidere di consumarla, naturalmente facendo attenzione che non sia trattata.

Con la sua scorza potremo preparare l’aceto di limone; innanzitutto laviamo attentamente due limoni che andremo a utilizzare.

Tagliamo le scorze a strisce sottili, rimuoviamo la parte bianca che non ha un sapore particolarmente gradevole e posizioniamole in un contenitore.

Versiamo al suo interno dell’aceto di vino bianco, circa 500 ml, e lasciamolo a riposare in un luogo fresco per dieci giorni circa.

Passato il tempo necessario, per una maggiore durata potremo filtrarlo e imbottigliarlo in un barattolo di vetro a chiusura ermetica.

È ideale per condire diverse pietanze come arrosti, pesce e verdure di vario genere; per chi non ama i sapori troppo forti è consigliato diluirlo con dell’acqua.

Molti ne buttano la buccia senza sapere che possiamo riutilizzarla per insaporire le nostre pietanze con sapori rinfrescanti e gustosi al tempo stesso.

Ricetta alternativa

Non tutti sanno che si può preparare il sale aromatizzato al limone, semplice da preparare anche per chi non ha dimestichezza in cucina.

Per prima cosa, procurarci limoni non trattati, che probabilmente saranno più profumati, e prelevarne la scorza con l’aiuto di un pelapatate.

Poniamola in un frullatore, ne sono sufficienti 3 cucchiai, aggiungiamo tre cucchiai di sale grosso marino e frulliamo tutto finché sarà ridotto in polvere.

Prendiamo della carta da forno e poniamoci il sale al limone ottenuto, dopodiché inforniamo per dieci minuti a 50 gradi circa.

Questo permetterà al composto di asciugarsi totalmente, a questo punto mettiamo tutto in barattoli con chiusura ermetica e il sale aromatizzato sarà pronto per l’uso.