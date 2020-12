Il primo giorno del nuovo anno è strettamente legato ad un’antica tradizione. C’è un piatto che si mangia, come antipasto, perché è di buon augurio per l’anno che comincia. Sono le lenticchie per tutti coloro che vogliono attirare i soldi nel 2021. Eppure c’è un segreto da rispettare. Per questo motivo molti mangiano le lenticchie portafortuna ma il segreto per attirare soldi lo conoscono in pochi.

Un’antica tradizione

Perché le lenticchie siano strettamente legate ai soldi è un fatto antico. Alcuni dicono che avendo forma rotonda, ricordavano le monete piccole che circolavano all’epoca degli antichi Romani. E infatti era già convinzione a quell’epoca che le lenticchie portassero fortuna.

Succedeva che quando un Romano voleva augurare a qualcuno fortuna e prosperità economica, riempisse di lenticchie un sacchettino in cuoio, chiamato “scarsella” e la regalasse a quella persona.

Due tradizioni per le lenticchie

È molto antica così la tradizione che lega i soldi alle lenticchie e questa così arriva fino ad oggi sulle nostre tavole. Ma quando si devono mangiare le lenticchie per essere baciati dalla fortuna?

C’è chi prepara le lenticchie al cenone della sera di fine anno e altri invece che le consumano come piatto d’antipasto augurale il primo giorno del nuovo anno. Quale delle due tradizioni ha ragione? Per dare una risposta sicura, bisogna spiegare quale fosse la vera tradizione portafortuna legata alle lenticchie.

Il momento giusto per mangiare le lenticchie

Fra chi le mangia come antipasto al cenone del giorno di San Silvestro, e chi invece le consuma come piatto augurale al pranzo d’inizio d’anno, abbinandolo al famoso zampone, bisogna dire che né l’uno nell’altro hanno pienamente ragione.

In effetti è vero che era tradizione mangiare le lenticchie a fine anno. Ma a partire dal Medioevo cominciò un’altra tradizione, per cui si mangiava lo zampone a inizio anno, come piatto prelibato. Così negli anni le lenticchie si unirono allo zampone e il piatto slittò dalla fine all’inizio dell’anno. Per questo motivo oggi c’è chi mangia le lenticchie a fine anno e chi a inizio d’anno.

Molti mangiano le lenticchie portafortuna ma il segreto per attirare soldi lo conoscono in pochi

E d’altra parte è anche questo il motivo perché poi le lenticchie non portano i soldi che si aspettano.

La vera tradizione delle lenticchie ha sempre voluto che queste fossero consumate allo scoccare della mezzanotte. È in quel momento che magicamente sprigionano tutto il loro potere e chi le mangia viene benedetto dalla fortuna.

Ricordiamoci perciò allo scoccare della mezzanotte di trafugare dalla cucina qualche cucchiaio della zuppa di lenticchie portafortuna!

