Molti lo utilizzano solo per coprire e conservare le pietanze ma è incredibile a quante cose può servire un foglio di alluminio

La carta di alluminio è un prodotto molto utilizzato nel nostro Paese, soprattutto in cucina. Grazie alla sua sottigliezza e flessibilità possiamo coprire e conservare alimenti, ed è utilizzato in alcune ricette per cuocere cibi.

L’alluminio è riciclabile al 100 per cento e fa parte degli imballaggi flessibili, quindi lo si può gettare nella raccolta differenziata, assieme alle lattine. Attraverso un processo di fusione ad alta temperatura verrà trasformato in alluminio liquido, per poter essere poi riutilizzato.

Molti di noi gettano via il foglio di alluminio subito dopo il primo utilizzo, ma non sanno che è possibile riutilizzarlo per tante altre cose, che renderanno più facili alcuni lavori in ambito domestico.

In questo articolo mostriamo gli usi alternativi della carta di alluminio, che molti utilizzano solo per coprire e conservare le pietanze ma non dovrebbe essere così.

Elimina il grasso dal forno

Invece di utilizzare le classiche palline in acciaio, che potrebbero risultare troppo aggressive e graffiare il forno possiamo prendere un foglio di alluminio e arrotolarlo. Pulire con una soluzione di limone e bicarbonato le macchie strofinando con l’alluminio.

Lucidare l’argento

Ricoprire un recipiente con un foglio di alluminio. Versare all’interno acqua bollente, e una manciata di sale grosso. Mettere all’interno l’argento per circa un’ora. Alla fine lo tireremo fuori lucido e splendente.

Pulire le pentole

Può capitare di avere delle pentole o padelle bruciate e con macchie di cibo che non vanno via. Possiamo arrotolare un foglio di alluminio per pulirle e lucidarle.

Pulire il ferro da stiro

La piastra del ferro, con il trascorrere del tempo potrebbe sporcarsi e annerire. Per evitare di rovinare i capi da stirare possiamo optare per questa soluzione: mettere sul cavalletto da stiro, un foglio di carta d’alluminio cospargerlo di sale e usare il ferro da stiro, come se volessimo stirare.

