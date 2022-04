La cucina non è fatta solo di pietanze squisite, ma anche di materiali da utilizzare. Oggi ci sono molti più materiali che una volta non esistevano. Si pensi ad esempio alla varietà di coltelli da cucina. Ma anche alla frusta per far montare il bianco d’uovo, mentre in passato si sbatteva con la forchetta.

Strumenti utili in cucina

Parlando degli strumenti, da non sottovalutare sono i coltelli. Un coltello da cucina che si rispetti ha una lama di 20 cm circa o poco più. In acciaio e ben affilato e con la forma a quarto di luna. Un coltello simile ci permette di fare un po’ di tutto, come anche tagliare le cipolle senza farci lacrimare.

Ci sono poi i coltelli seghettati per il pane e i dolci. Da non dimenticare i coltelli per formaggi sia stagionati sia teneri. I coltelli per i formaggi teneri hanno la caratteristica di essere bucherellati. Serve per non far attaccare la pasta appiccicosa, come quella di uno stracchino.

La carta da forno

Esiste anche una carta speciale e molti la utilizzano in cucina per cuocere al forno le varie pietanze. Si chiama infatti carta da forno e non fa attaccare i cibi, oltre al fatto che non brucia con le temperature del forno. È una carta decisamente molto utile perché risolve tanti piccoli problemi della cottura in forno. Il fatto che i cibi non attaccano dipende dal trattamento che riceve la carta da forno. Infatti questa carta viene trattata con l’acido solforico, che modifica le fibre della carta per cui i cibi non attaccano.

Molti lo utilizzano in cucina per cuocere al forno gli alimenti senza sapere che potrebbe essere pericoloso per la salute

Oltre alla carta da forno, in cucina si utilizza anche il foglio di alluminio. In genere ha un lato opaco e un lato lucido. Questa differenza dipende dalla sua produzione, perché i fogli sono disposti a coppie nel rullo. Così la facciata interna resta opaca e quella esterna diventa lucida. Tuttavia è indifferente utilizzare l’una o l’altra per avvolgere gli alimenti.

I fogli d’alluminio comunque si possono utilizzare senza problemi a temperature fredde. Il tipo di alluminio adatto per il contatto con gli alimenti caldi, invece, è specificato in etichetta. Con alimenti acidi o troppo salati, potrebbe rilasciare alcune particelle, un utilizzo sconsigliato.

È noto che l’alluminio è un elemento neurotossico, cioè dannoso per il sistema nervoso. Per cui se si utilizza in cottura per un carpaccio ad esempio, sarebbe meglio avvolgere il cibo prima nella carta da forno. Poi attorno a questa sistemare il foglio di alluminio. In questo modo il cibo viene protetto e non ci sono problemi per la salute, proprio come fanno i grandi chef.

Lettura consigliata

Molti usano il mattarello a casa per preparare la sfoglia dell’impasto, ma pochi sanno qual è il più adatto