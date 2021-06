Molti lo usano quotidianamente ma soltanto in pochi sanno veramente riconoscere lo zucchero di canna di qualità che fa meno male alla salute

Perché molti lo usano quotidianamente ma soltanto in pochi sanno veramente riconoscere lo zucchero di canna di qualità?

Questa è una delle domande più frequenti che ci poniamo quando assaggiamo lo zucchero di canna. Spesso scegliamo lo zucchero di canna perché fa meno male rispetto a quello bianco.

In realtà, bisogna fare molta attenzione anche alla sua qualità altrimenti è solo una questione di gusto. Vediamo insieme perché.

Questione di zuccheri

Lo zucchero bianco è un dolcificante che tende a generare dipendenza e ha tante ripercussioni sul corpo. Sono tante le persone convinte che acquistando zucchero di canna possano mettersi al sicuro da eventuali rischi per la salute.

In realtà, lo zucchero di canna che usiamo perché più naturale, è zucchero a tutti gli effetti ed è un prodotto raffinato tanto quanto lo zucchero bianco.

Proprio come per lo zucchero bianco, anche quello di canna è un prodotto sottoposto a lavorazioni industriali che lo sbiancano, rendono i granelli più piacevoli e si adatta il gusto alle esigenze del consumatore. La differenza tra i due sta nella melassa: questa è la parte più ricca di nutrienti della canna da zucchero che contribuisce al sapore caratteristico dello zucchero di canna. Non viene invece utilizzata nella produzione di zucchero bianco perché valutata come scarto per questo dolcificante. Inoltre, la differenza di colore si spiega con il fatto che alcuni produttori utilizzano del colorante per differenziarli.

Ma quale fa meno male alla salute?

Se non si sa rinunciare al sapore del dolce la migliore scelta è lo zucchero di canna integrale biologico.

Innanzitutto perché è sempre zucchero ma non subisce tutto il processo di raffinazione tipico di quello bianco o di canna. Inoltre, bisogna leggere per bene l’etichetta del prodotto che intendiamo acquistare. Dobbiamo cercare la dicitura per esteso zucchero integrale di canna. Poi, osservare con attenzione il prodotto. Lo zucchero integrale di canna ha granelli più grossi e di forme diverse. Il colore è più scuro rispetto al colorante utilizzato per alcuni tipi di zucchero di canna che ricorda il caramello.

C’è differenza anche nella consistenza. Infatti questa tipologia di zucchero si scioglie più lentamente e tende ad essere più umido e appiccicoso. Infine, il sapore ricorda quello dello zucchero di canna, ma è meno dolce e più intenso.

Ecco perché molti lo usano quotidianamente ma soltanto in pochi sanno veramente riconoscere lo zucchero di canna di qualità che fa meno male alla salute.