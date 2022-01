Abbiamo spesso ribadito che le faccende domestiche sono un lavoro noioso, faticoso ma necessario. Pulire con cura ogni stanza, anche negli angoli più nascosti, ci permette di vivere in un ambiente sano e salutare.

Per igienizzare la casa, c’è chi sceglie di utilizzare dei detergenti chimici o chi preferisce usare dei prodotti naturali che spesso abbiamo in dispensa. Infatti, per esempio, per profumare e pulire i pavimenti senza lasciare aloni potremmo utilizzare questo rimedio geniale della nonna.

Ma ricordiamo anche che oltre a limone e aceto, anche questo prodotto insospettabile aiuta a eliminare il calcare.

Un oggetto di uso comune

Non solo detersivi, ma spesso per facilitare le faccende domestiche utilizziamo anche degli oggetti destinati ad altri utilizzi. Pensiamo, ad esempio, ad un vecchio asciugamano che può diventare uno straccio per eliminare la polvere o pulire il pavimento. Ma anche un foglio di giornale che è indispensabile per eliminare gli aloni dai vetri.

Nell’armadietto del bagno, poi, abbiamo un oggetto che spesso utilizziamo per l’igiene personale. Parliamo del cotton fioc. Un bastoncino con entrambe le estremità ricoperte di cotone idrofilo, che si utilizza spesso per pulire la parte esterna delle orecchie.

Molti lo usano per l’igiene personale ma pochi sanno che questo oggetto è utilissimo anche per pulire e profumare casa

Ma in realtà, questi bastoncini possono essere utilizzati in svariati modi. Molte donne li usano per eliminare l’ombretto in eccesso o per rimuovere le macchie di mascara dalla palpebra.

Ma ancora, imbevuto di acetone, può levare lo smalto da pelle e cuticole.

Infatti i cotton fioc possono essere strumenti indispensabili per le faccende domestiche. Pensiamo ai piccoli angoli che difficilmente potremmo raggiungere a mani nude o con un normale straccio che elimina la polvere. Ad esempio, le rientranze che si trovano nelle ante dei mobili, gli angoli degli specchi o le fessure dei soprammobili. Basterà inumidire leggermente con acqua l’estremità del cotton fioc e procedere con la normale pulizia.

Questi piccoli bastoncini sono perfetti da utilizzare anche come profumatori per gli ambienti. Proprio così, se non amiamo l’odore delle normali fragranze o degli incensi, questa che stiamo per descrivere può essere una buona soluzione.

Bagniamo il cotone idrofilo, posto alle estremità del cotton fioc, con il nostro profumo preferito. Ora inseriamo i bastoncini (decidiamo noi il numero da utilizzare) in un barattolo e lasciamo che sprigionino la nostra amata fragranza per tutta la stanza.