Abbassare il soffitto eccessivamente alto di una stanza o di un intero immobile a è un’operazione che si può compiere in diversi modi. Se non si vogliono spendere molti soldi per assoldare operai e imprese di costruzioni è possibile giocare con alcuni effetti ottici davvero geniali. Oggi analizzeremo come e perché molti lo trascurano ma un soffitto alto si può abbassare con questo semplice trucco, senza lavori edilizi.

Quali errori evitare per mantenere l’armonia delle linee e delle forme in una stanza

In molte abitazioni o locali commerciali si pone, talvolta, il problema dei soffitti molti alti. Si tratta sicuramente di un dettaglio da non trascurare assolutamente in quanto l’altezza della stanza potrebbe incidere negativamente sull’intero arredo e non donare la giusta armonia. Occorre prestare maggiore attenzione ai dettagli se la stanza si presenta non solo alta, ma piuttosto stretta in proporzione. Alcuni idee a riguardo le abbiamo fornite nell’articolo “I 3 errori da evitare assolutamente per arredare una casa o una stanza piccola”.

Oggi sappiamo che il D.M. del 5 luglio 1975 impone delle altezze minime ai locali adibiti ad abitazione. Tale altezza corrisponde a 2,70 metri che si possono ridurre a 2,40 metri nei ripostigli, disimpegni o corridoi. Queste altezze che, oggi ,possiamo definire “standard” non si trovano in tutte le abitazioni edificate in periodi precedenti. Tuttavia, trovare una soluzione low cost è molto semplice senza dover ricorrere alla controsoffittatura o ad opere murarie più complesse.

Molti lo trascurano ma un soffitto alto si può abbassare con questo semplice trucco, senza lavori edilizi

Un rimedio estremamente semplice ad un simile problema di arredo risiede nell’utilizzo strategico dell’illuminazione. Per abbassare il soffitto tutto quello che si può fare è applicare dei lampadari a sospensione, preferibilmente di grandi dimensioni. Con questo sistema, la luce punterà verso il basso lasciando in ombra tutta la parte soprastante il lampadario. Tale effetto ottico è estremamente efficace di sera, quando si accendono le luci. Scegliendo, inoltre, un lampadario grande, si abbasserà visivamente anche il soffitto. Questa soluzione offre l’ulteriore vantaggio di donare un tocco di classe e di originalità al soffitto grazie ad un lampadario piuttosto ampio e vistoso. Chi ama il fai-da-te e possiede doti creative, potrebbe anche divertirsi a realizzare un lampadario con le proprie mani.

Una soluzione davvero originale l’abbiamo illustrata nell’articolo: “Nessuno butterà più i vecchi maglioni dopo aver scoperto questo fantastico riutilizzo che risparmiare soldi”. Lasciando spazio alla propria fantasia, dunque, è possibile realizzare una casa dal tocco originale senza necessariamente spendere una fortuna.

