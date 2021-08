Alcune forme di tumore si sviluppano in modo silente, soprattutto negli stadi iniziali. Non manifestando sin da subito dolori in aree specifiche o disturbi di determinate funzioni, la diagnosi talvolta arriva più avanti nel tempo. In alcuni casi, si possono presentare invece dei sintomi che, sebbene non si ritengano specifici, potrebbero rappresentare un campanello d’allarme. Un esempio lo abbiamo fornito quando abbiamo elencato i 3 valori del sangue sballati che potrebbero avvisare della presenza di un cancro.

Molti lo trascurano ma questo comune sintomo potrebbe essere l’avvisaglia di un tumore nel corpo. Vediamo di seguito di cosa si tratta dunque.

Quali fenomeni si verificano nel corpo quando le cellule tumorali aggrediscono un organo

Una condizione clinica che si associa alla formazione di una neoplasia a carico di un organo o apparato potrebbe essere il calo ponderale. Si tratta di una perdita di peso non giustificata da una dieta né da una restrizione alimentare.

La formazione di cellule tumorali rappresenta una alterazione per l’organismo che può riflettersi anche a livello nutrizionale. Le ragioni per cui una persona affetta da un tumore diminuisca di peso possono essere differenti. A volte la causa è ascrivibile ad una disfunzione nel metabolismo. In altre situazioni potrebbe trattarsi invece della presenza di una ostruzione meccanica. Si pensi, ad esempio, ai carcinomi orofaringei o nasofaringei. In altre circostanze, la perdita di peso potrebbe essere associata a particolari terapie farmacologiche che il paziente sta seguendo. Il calo ponderale da solo non rappresenta un sintomo specifico di un tumore. Esso potrebbe essere la conseguenze di diverse condizioni patologiche, anche totalmente differenti dal cancro. Ecco perché in questi casi è sempre necessario consultare il medico per individuarne la causa certa.

Generalmente, la perdita di peso involontaria potrebbe diventare preoccupante se supera una determinata soglia in un arco di tempo più o meno ristretto. Se il calo ponderale non è giustificabile dal cambiamento nello stile di vita, come una dieta o l’introduzione dell’attività fisica, è bene approfondirne la causa. In alcuni casi la perdita di peso potrebbe associarsi ad altri sintomi non specifici che è bene monitorare e riferire alla consulenza medica. Come ribadisce l’AIRC, spesso non vi sono dei sintomi che in maniera inequivocabile permettono di individuare l’insorgenza di un tumore. Piuttosto è frequente che il soggetto registri dei fenomeni, come ad esempio la perdita di peso che abbiamo riferito.

Esistono anche altri segnali indiretti che si rilevano per specifiche forme patologiche come abbiamo illustrato nell’articolo: “Questo tumore che spesso non dà sintomi si potrebbe riconoscere da alcuni segnali indiretti”. In simili circostanze è sempre raccomandabile affidarsi al proprio medico ed effettuare degli esami diagnostici al fine di individuare la causa del proprio malessere.

