Piante, fiori e piccoli alberelli rendono certamente più curato lo spazio che circonda l’abitazione. Per questo stesso motivo, occorre eliminare erbe infestanti e altre specie vegetali che nascono spontaneamente. Tra questi anche il muschio che nasce sulle superfici rocciose o sullo stesso terreno. Molti lo rimuovono dal giardino senza sapere per quali straordinari motivi conviene coltivarlo. Il muschio è infatti un validissimo aiuto nella cura del giardino e i suoi benefici sono davvero sorprendenti.

Quale funzione svolge il muschio nella cura del verde di casa

Uno dei motivi principali per cui è conveniente coltivarlo è il suo importante aiuto nella coltivazione delle altre piante. Il muschio rende, innanzitutto, il terreno più fertile, perché contribuisce alla formazione di humus in maniera naturale. Esso poi regolarizza l’umidità del suolo controllando anche la temperatura del terreno.

Il muschio, infatti, è una sorta di frigorifero naturale, anche se è difficile da credere. Esso, in pratica, assorbe l’acqua durante piogge e gelo e la rilascia gradualmente nel suolo. Ha infatti un grande potere assorbente nei confronti di acqua e umidità. Basta semplicemente spremerlo leggermente per notare un rilascio naturale di acqua.

Per tutti questi motivi, non solo talvolta è sconveniente rimuoverlo dal giardino, ma vale anche la pena coltivarlo. Esso tenderà a proliferare e crescere velocemente attraverso la riproduzione che avviene per spore e non per semi.

Il muschio non ha neppure radici, per cui non crea grandi problemi alle altre piante e spesso è possibile utilizzarlo come coltura di copertura. Si tratta di una tecnica di coltivazione che garantisce risultati eccezionali e un terreno così fertile da far nascere praticamente ogni coltura.

Come coltivarlo in pochi e semplici passi

Basterà forare un sottovaso e inserire all’interno dei fori della spugna artificiale per piante. È possibile usare qualsiasi materiale drenante per sostituire la spugna. Suggeriamo di riempire il sottovaso con della ghiaia e di ricoprirla con due fogli di garza. Occorrerà poi stendere del terreno, possibilmente argilloso, e collocarci sopra le piccole piantine verdi.

Nei primi tempi, bisognerà irrigare con un vaporizzatore una volta al giorno. Successivamente, sarà possibile trasferirlo, sollevando i fogli di garza. Bisogna precisare che esistono diverse tipologie di muschio in base all’utilizzo: per prato, da acquario, per interni e arredamento e così via. Basterà scegliere quello più utile nel proprio caso, magari sotto consiglio del proprio vivaista di fiducia.