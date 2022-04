Ogni tanto a tavola mangiamo quella cosina in più che ci riempie troppo lo stomaco. Così si cerca qualcosa che ci faccia digerire bene. Se si tratta di un episodio saltuario, si può risolvere facilmente. Tuttavia, a volte può capitare che diventi un’abitudine. Una volta scoperta la sostanza che ci aiuta a digerire, allora ne approfittiamo per mangiare qualcosa in più.

Ciò capita soprattutto in quelle situazioni legate a un piccolo disturbo, come l’acidità di stomaco. Chi soffre di acidità prende qualcosa che aiuti a ridurne gli effetti.

Diverse sono le soluzioni per chi vuole un aiuto, soprattutto nei pranzi sostenuti. C’è chi prende un goccio di amaro alle erbe alla fine del pasto. Chi si prepara una tisana, che aiuti la digestione lenta. Altri pensano al caffè e molti lo prendono alla fine del pasto per digerire. Tra i liquori, c’è chi dice che la grappa abbia effetti digestivi. In effetti nella maggior parte dei casi si tratta di abitudini a cui si è affezionati. Tuttavia, è vero che alcune erbe abbiano effetto digestivo.

Molti lo prendono alla fine del pasto per digerire meglio, senza sapere che è il responsabile di meteorismo e ventre gonfio

Molti conoscono il bicarbonato di sodio per le sue capacità nelle pulizie domestiche. Sembra una di quelle sostanze che non può mancare in casa, insieme all’aceto di vino bianco. In effetti questa polvere bianca, che si scioglie facilmente in acqua, è molto versatile. Si può utilizzare per il bucato in lavatrice, per la pulizia dei sanitari e dei rubinetti, per la pulizia delle superfici in marmo. Insieme all’aceto può aiutare a disgorgare un water o dei lavandini otturati.

Il bicarbonato di sodio va bene anche per aiutare a digerire, in caso di acidità di stomaco. In commercio si vende nelle salumerie e nei supermercati. Lo si trova sotto forma di granuli effervescenti che si disciolgono nell’acqua. A volte sono aromatizzati all’essenza di limone.

Il bicarbonato neutralizza l’acidità

Questo suo effetto è dovuto al fatto che il bicarbonato è una base dal punto di vista chimico. L’ambiente che si trova nello stomaco è acido. Chi soffre di acidità, significa che nello stomaco ne ha troppa. Serve allora una sostanza, come il bicarbonato, che annulli l’acidità. In questo caso il bicarbonato di sodio sortisce bene il suo effetto.

Tuttavia il bicarbonato ha anche una controindicazione. È vero che aiuta a digerire nei casi di acidità, ma potrebbe provocare crampi o distensione allo stomaco e favorire le flatulenze. Pur essendo una sostanza che non richiede prescrizione medica, tuttavia non bisogna abusarne.

