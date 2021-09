Praticamente tutti noi in casa abbiamo una lavatrice. E possiamo affermarlo con tranquillità: questo elettrodomestico è un vero e proprio salvavita. Infatti, grazie ad esso, possiamo avere i nostri vestiti puliti in men che non si dica, senza alcun tipo di sforzo. E proprio per questo dobbiamo prendercene cura nel modo migliore, evitando di fare sbagli che potrebbero comprometterne il funzionamento. Nel nostro precedente articolo “Una cosa che praticamente tutti fanno rovina la lavatrice irrimediabilmente ed è ora di cambiare abitudine”, avevamo già dato qualche consiglio soprattutto per proteggere la salute del nostro elettrodomestico. Ma dobbiamo pensare anche ai capi che mettiamo al suo interno. Infatti, non è detto che tutto ciò che indossiamo sia adatto per la lavatrice.

Molti lo lavano in lavatrice ma non sanno di star commettendo davvero un grandissimo errore

Ci sono alcuni capi che dovrebbero essere lavati a mano se vogliamo che durino e se vogliamo evitare qualsiasi tipo di problema. E nell’articolo “Sembra incredibile, ma non bisognerebbe mai mettere queste cose in lavatrice”, abbiamo proprio specificato alcuni capi che sarebbe meglio non avvicinare mai all’oblò del nostro elettrodomestico. E oggi vogliamo indicarne un altro, così da non commettere più errori. Si tratta di lavare il comunissimo cappellino da baseball nell’elettrodomestico. Infatti, molti lo lavano in lavatrice ma non sanno di star commettendo davvero un grandissimo errore. Ecco svelato il motivo di questo sbaglio.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco perché sarebbe decisamente più conveniente evitare di mettere il nostro cappellino da baseball in lavatrice

In tanti forse pensano che lavare il proprio cappellino nella lavatrice sia un’azione totalmente innocua e tranquilla. Ma le cose non stanno proprio così. Infatti, questo capo potrebbe dare problemi durante il lavaggio nell’elettrodomestico. Per prima cosa, la visiera potrebbe rompersi davvero facilmente. Questo a causa dell’azione centrifuga della lavatrice. E in questo modo non potremmo più indossare il nostro cappello preferito. Perciò, c’è solo una cosa da fare. Prendere una bacinella, riempirla di acqua e sapone e usare un po’ di olio di gomito per pulire questo capo. In questo modo, infatti, saremo sicuri che non si romperà e non ci ritroveremo senza protezione nelle giornate più assolate che rendono necessaria la presenza della visiera. Sarà semplicissimo occuparsi della sua pulizia a mano e noi potremo dormire sonni tranquilli sapendo che la velocità dell’elettrodomestico non rovinerà il nostro cappellino da baseball.

Approfondimento

Ecco tutti i segreti per risparmiare sui detersivi e sulla lavatrice