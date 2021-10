Il cancro è una condizione patologica in cui si ha una proliferazione incontrollata di alcune cellule del corpo che mutano e migrano in altri tessuti. Questa condizione può essere di diversa gravità ed interessare diversi organi e tessuti a seconda del tipo di cancro.

Le cause del tumore possono essere molte, come mutazioni genetiche, oppure l’esposizione a sostanze mutagene, lo stile di vita o persino l’esposizione ad alcuni virus. Tra questi, uno dei virus più noto per essere associato al cancro è il Papilloma virus o HPV (Human Papilloma Virus). Infatti, l’HPV notoriamente può condurre al cancro al collo dell’utero nelle donne.

Eppure, non tutti sanno che questo temibile virus può far male anche agli uomini, potendo causare il cancro.

L’HPV è una famiglia di un centinaio di virus diversi che causano lesioni, spesso benigne, a mani, piedi, viso e mucose. A volte, però, queste lesioni non se ne vanno, ma evolvono in tumore. Oggigiorno quasi tutti sanno che l’HPV è pericoloso per le donne perché è una delle principali cause del cancro al collo dell’utero. E se in media 8 donne su 10 vengono a contatto con l’HPV nel corso della vita, si capisce quanto la situazione possa essere potenzialmente grave.

Eppure, questa non è l’unica forma tumorale causata dall’HPV e in molti ignorano questo fatto. In effetti, l’HPV può causare il cancro alle vie respiratorie superiori o agli organi di riproduzione, sia maschili che femminili. Eppure, gli uomini tendono a non conoscere i rischi di un’infezione da HPV, che potrebbe causare non solo il cancro, ma anche infertilità.

Ecco perché è così importante che si faccia una corretta prevenzione cercando di evitare l’infezione da HPV.

Come prevenire l’infezione da HPV

Come abbiamo visto, molti lo ignorano ma dovrebbero assolutamente saperlo che questo virus pericoloso per le donne potrebbe causare il cancro anche negli uomini. I principali fattori di rischio per l’uomo sono:

inizio precoce di rapporti;

numerosi partner;

immunodepressione.

In questi casi, le probabilità di contrarre l’infezione aumentano; fortunatamente, la maggior parte delle volte il nostro sistema immunitario sconfigge l’infezione senza conseguenze. Eppure, essere infetti significa sia essere portatori dell’infezione, sia rischiare che l’infezione evolva in tumore.

Perciò, sarebbe molto meglio prevenire l’infezione e questo è possibile con:

vaccino: da diversi anni esiste un vaccino gratuito per i minorenni in tutta Italia e in alcune regioni fino ai 25 anni compiuti. Questo vaccino è ottimo per prevenire l’infezione delle forme più maligne di HPV;

rapporti protetti: l’infezione da HPV si trasmette prevalentemente tramite i rapporti non protetti;

igiene: se si frequentano spazi come piscine e spogliatoi, attenzione a indossare sempre le ciabatte, perché, in misura minore, si può contrarre anche così.

Sfortunatamente, ad oggi non esiste l’equivalente maschile del Pap test e quindi non c’è un sistema di screening per l’HPV. Ecco perché per l’uomo la prevenzione è ancora più importante.

