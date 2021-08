A volte si lascia correre quando si ha qualche disturbo. La prima cosa che si pensa è che prima o poi passerà. Cosa che da una parte è vera, ma che non sempre lo è. Proprio per questo molti lo ignorano ma comincia con un gonfiore il campanello d’allarme di quest’insospettabile cancro. Sembra infatti che la manifestazione del cancro alle ossa cominci proprio con questo sintomo, un gonfiore associato a dolore.

Uno scheletro vivo

Grazie al nostro scheletro possiamo tenerci in piedi e camminare senza che i muscoli si affloscino su loro stessi. Nonostante all’apparenza le ossa sembrino fatte di una compatta struttura di calcio, in effetti non è così. Le ossa sono materiale vivente, formato di cellule che hanno ruoli ben specifici per l’efficienza dello scheletro. Scheletro che non è, quindi, una struttura inerte, ma un comparto efficiente e in continuo divenire. Uno dei compiti di queste cellule è di provvedere a mantenere le ossa sempre nella stessa forma. Lo fanno aggiungendo e togliendo le sostanze di cui sono costituite.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quando si ammalano le ossa

L’elemento fondamentale delle ossa è il calcio. A volte una mancanza di calcio può produrre fragilità a livello osseo. Se poi siamo anche in età avanzata è facile soffrire di osteoporosi. Tuttavia fra le malattie che possono colpire le ossa, il cancro forse è certamente la peggiore.

La cosa più strana del tumore alle ossa è che non si sa bene perché esso insorga. Si è certi invece che tumori alle ossa possono essere manifestazioni di metastasi provenienti da altri organi. In particolare da due tumori dell’organismo che migrano anche alle ossa. Parliamo del cancro al seno e del tumore ai polmoni.

Per quanto strano possa apparire, il cancro alle ossa, inteso come conseguenza di questi due tumori, è un tipo di malattia molto diffusa. Molto meno invece lo è il cancro puro alle ossa, cioè non derivante da metastasi.

Molti lo ignorano ma comincia con un gonfiore il campanello d’allarme di quest’insospettabile cancro

Il sintomo più comune di un cancro alle ossa è proprio un gonfiore localizzato su una parte dello scheletro. In genere questo sintomo si associa con la presenza di dolore sulla zona interessata. Il dolore all’inizio può essere intermittente, poi diventa cronico. Può peggiorare di notte o quando si fa dello sport. Un dolore che è costante durante il corso della giornata, potrebbe indicare uno stadio della malattia che non è più agli inizi.

Proprio per questo motivo se si ha sentore di un sintomo che associa dolore e gonfiore su qualche parte dello scheletro, allora è meglio consultare un medico.

Ecco invece un’acqua che può aiutare a mantenere lo scheletro in buona salute.