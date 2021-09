I cani portano allegria e riempiono le nostre giornate. Ci danno conforto nei momenti tristi e condividono le gioie nei momenti felici. In fondo si sa, il cane è il migliore amico dell’uomo. In qualche modo bisogna ripagare tutto il loro affetto incondizionato. E quale miglior modo per ripagarlo con il cibo di cui è ghiotto e tante coccole?

Focalizzando l’attenzione sull’alimentazione, in tempi relativamente recenti si è sviluppata la pratica di dare al cane dei cibi particolari. Vediamo di quali si tratta.

La dieta BARF

La cosiddetta dieta BARF (il cui acronimo sta per Biologically Appropriate Raw Food) è quel piano alimentare fatto esclusivamente da ossa e da carne cruda. Molti padroni, infatti, decidono di adottare questo tipo di alimentazione per il proprio amico a quattro zampe.

Si sostiene che questi cibi contribuiscano a rendere il pelo del cane più lucente e morbido oltre ad allungare la vita. Questo perché dare solo ed esclusivamente carne cruda ed ossa significherebbe lasciare spazio e libertà all’animale. Se il cane fosse trattato come nei tempi lontani, in cui le crocchette non erano state ancora realizzate, cosa mangerebbe? Se il cane fosse paragonato al lupo, non si ciberebbe della carne animale?

Si dice, infatti, che questa dieta basata sul crudo e sulle ossa sia più nutriente rispetto alle crocchette o alle scatolette. Ma è davvero così?

Queste sono le idee su cui si basano i seguaci della dieta BARF. Ma come ogni cosa, anche questa dieta ha i suoi lati negativi.

Molti lo fanno ma dare questi alimenti al cane potrebbe causare delle spiacevoli conseguenze. Innanzitutto le ossa, nonostante siano molto amate dai nostri amici pelosi, non sono del tutto innocue. Se, attraverso la masticazione, il cane non riesce a tritare bene l’osso, le sue schegge potrebbero perforare l’intestino. Inoltre, potrebbe provocare la stitichezza che, a sua volta, causerebbe un blocco intestinale.

I seguaci di questa dieta sostengono che pulisca meglio i denti. Al contrario, le ossa potrebbero provocare delle ferite sia ai denti che alle gengive. Queste ferite sono aperte ad agenti patogeni esterni che potrebbero causare altri problemi. Inoltre, se il cane avverte dolore ai denti o alle gengive sarà restio a mangiare e a bere.

Le crocchette per cani rappresentano dei pasti completi e bilanciati. Ciò significa che contengono tutte le vitamine e i macronutrienti necessari all’organismo. La dieta BARF, a meno che non si integri con altrettanti alimenti che ne contengano, non sempre rappresenta un pasto bilanciato.

Ultimo ma non per importanza, la carne cruda potrebbe contenere dei batteri. Se al cane venisse un’intossicazione?

Tutto quello che bisogna fare è consultare il proprio medico di fiducia che, conoscendo il cane e la propria anamnesi, saprà consigliare la dieta giusta.