Molti lo evitano durante la dieta ma sbagliano perché questo alimento non fa ingrassare e aumenta il colesterolo buono e ci rende felici

A pochi giorni dall’arrivo dell’estate come ogni anno cerchiamo il metodo migliore per rimetterci in forma velocemente. La prima cosa che molti fanno, è cercare sul web qualche esercizio che rimodelli e tonifichi il corpo miracolosamente in pochi giorni. Oppure una dieta ferrea che non contenga zuccheri e grassi.

Facciamo molta attenzione perché spesso c’è il rischio di prendere delle decisioni sbagliate che mettono a rischio la salute.

Ogni individuo ha i suoi tempi, perciò non seguiamo le mode del momento ma prendiamoci del tempo per capire il nostro corpo.

Quando decidiamo di seguire una dieta fai date, la prima cosa che eliminiamo sono quegli alimenti zuccherini e pieni di grassi. Pensiamo quindi subito al cioccolato.

In realtà il cioccolato, inserito all’interno di una dieta ipocalorica, è uno dei piaceri a cui non si deve necessariamente rinunciare. Basta che sia rigorosamente fondente o extra-fondente all’80%. Naturalmente non possiamo abusarne, ma la dose consigliata è quella di un quadratino al giorno, intorno ai 5 grammi.

I benefici di questa coccola quotidiana

Ecco che molti lo evitano durante la dieta ma sbagliano, perché questo alimento non fa ingrassare, aumenta il colesterolo buono e ci rende felici.

Proprio così, il cioccolato fondente non è solo buono ma fa anche bene.

Secondo una ricerca del Centre for Global Cardiometabolic Health della Brown University (USA), i flavonoidi del cacao aumentano i livelli di colesterolo “buono” quando se ne consumano tra i 200 e i 600 milligrammi al giorno. Naturalmente nella ricerca si parla del cioccolato fondente.

Inoltre basta mangiarne un quadratino per sentirsi meglio e di buon umore. Questo perché all’intero del cioccolato è presente il triptofano, capace di stimolare la produzione di serotonina, soprannominata l’ormone del buon umore. Questo vuol dire che morso dopo morso ci sentiamo più felici.