Tanti cibi che riteniamo sani in realtà non lo sono. Ne conosciamo tutti i lati positivi e i benefici che potrebbero recare al nostro organismo, ma troppo poco spesso sentiamo parlare di quelli negativi. È il caso del pollo, a molti noto per il suo elevato contenuto di proteine e per le qualità generali della carne bianca. Pochi, però, sanno che potrebbe essere nocivo per il nostro organismo, specie se inclini a certe patologie. Molti lo considerano sano ma in realtà il pollo potrebbe addirittura far male al cuore secondo gli studiosi.

Dopotutto avere uno stile di vita sano è fra le prevenzioni migliori in assoluto contro buona parte delle malattie. Fare attenzione ad alimentazione e movimento è il primo grande passo per mettersi sulla via giusta. Proprio riguardo al cuore abbiamo illustrato “Incredibile come camminare 30 minuti possa avere questi effetti sul cuore e sulla memoria”. Un altro punto decisamente importante per essere sani ed in forma è conoscere il proprio corpo. Avanzando con l’età siamo soggetti ai molteplici cambiamenti del nostro corpo, i quali richiedono altrettante modifiche nello stile di vita. Per una dieta corretta ed equilibrata ecco “I 3 nutrienti di questi alimenti sono l’ideale per sentirsi in forma dopo i 50 anni”.

Il modo in cui cuciniamo il pollo influisce sull’impatto che esso potrebbe avere sul nostro organismo. Tuttavia, indipendentemente dalla cottura, secondo gli studiosi questo alimento potrebbe essere nocivo al cuore. È uno studio pubblicato su American Journal of Clinical Nutrition a rivelarlo. Per la ricerca sono state coinvolte persone tra i 21 e i 65 anni, alle quali sono state affidate delle diete specifiche. Lo scopo è stato quello di comprendere in che modo un’alimentazione vegetariana e una a base di carne rossa e bianca influisse sull’organismo.

Il risultato è sorprendente. È stato riscontrato che la carne bianca, come il pollo, incrementerebbe i livelli del colesterolo cattivo alla pari della carne rossa. Non è il primo studio ad evidenziare gli effetti negativi sulla salute di specifici tipi di carne. Ad esempio, una ricerca pubblicata su Cambridge University Press rivela che il consumo di carne processata potrebbe aumentare il rischio di mortalità.