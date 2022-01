Molti li utilizzano per l’amatriciana o per la carbonara ma gli spaghetti si possono condire con questi sughi facili e veloci

La pasta non è un semplice alimento, soprattutto per noi italiani è tradizione, il piatto base di tutta la cultura popolare. Chi la preferisce più al dente o ben cotta, ma quasi tutti amano mangiarla.

Nel famoso film di Totò, Miseria e nobiltà, c’è un’importante scena, molto significativa, dove i commensali prendono con le mani gli spaghetti al pomodoro. Durante la guerra l’atmosfera non era delle migliori e quella semplice pasta li fece esplodere in un momento di gioia indescrivibile, a causa dell’incredibile fame.

Un tempo era un classico preparare la pasta fresca fatta in casa, perché con pochi ingredienti si poteva sfamare un’intera famiglia. Oggi spesso si acquista quella già secca, nei vari pacchi e formati, e continua ad essere un prodotto economico e di grande successo a tavola.

Quando non riusciamo a fare la spesa o non abbiamo tempo di fare grandi piatti, la pasta è un salva cena eccellente. Con poco è possibile realizzare delle ricette da chef, da leccarsi i baffi, a cui nessuno potrebbe rinunciare.

Esiste la pasta lunga e corta, lavorata in diverse maniere, ognuna di loro si abbina meglio a certi condimenti, a seconda del tipo di consistenza. Solitamente con il pesto sarebbe meglio usare dei maccheroni o fusilli, mentre per dei classici come ragù, carbonara e amatriciana, lo spaghetto, però, vince su tutti gli altri formati.

Capita, tuttavia, di sottovalutare questo tipo di pasta, perché pensiamo sia adatta solo per un semplice sugo di pomodoro e spesso non sappiamo come condirla.

Zucca

Per mantenerci leggeri con sapore, prepariamo un gustoso condimento a base di zucca.

Basterà fare un soffritto con olio e porro, per poi aggiungere la zucca a dadini piccoli e della salvia, o menta. Correggiamo di sale e schiacciamo qualche pezzo di zucca con la forchetta per dare cremosità.

Scoliamo la pasta un paio di minuti prima e mettiamola nel condimento con un po’ d’acqua di cottura. Il risultato sarà semplice ma molto appetitoso.

Lo stesso procedimento è perfetto anche per fare un sugo a base di peperoni, sostituendoli alla zucca.

Alle noci

Un altro modo per gustare gli spaghetti è insieme alla salsa di noci. Per 4 persone sbollentiamo circa 170 gr di noci, per eliminare la pellicina, poi scoliamo e asciughiamole. Uniamo le noci in un mixer insieme a:

150 ml di latte;

40 gr di parmigiano grattugiato;

30 gr di mollica di pane;

uno spicchio d’aglio (facoltativo);

olio extravergine d’oliva e maggiorana.

Frulliamo tutto fino ad ottenere una crema densa, aggiungiamo sale e pepe, se vogliamo renderla più liquida, aumentiamo la quantità di latte. Solo pochi minuti per realizzare questa squisitezza per condire gli spaghetti e sorprendere gli invitati.

Dunque, come abbiamo visto, molti li utilizzano per l’amatriciana o per la carbonara ma gli spaghetti si possono condire con questi sughi facili e veloci.