Molti li snobbano ma questi frutti ricchi di vitamine e fibre potrebbero essere alleati contro il colesterolo cattivo

I datteri sono frutti comunemente diffusi in alcune zone dell’Africa settentrionale e del Medio Oriente. La palma da dattero è una pianta molto robusta e può vivere fino a due o tre secoli.

In molti evitano questi frutti ritenendoli un vero e proprio concentrato di calorie. Indiscutibilmente le calorie contenute da questo frutto sono molte ma altrettanti sono i benefici.

Infatti i datteri sono ricchi di elementi benefici come calcio, ferro e potassio ma sono anche fonte di sali minerali e magnesio.

Oltre a questo non possono mancare tra le numerose proprietà anche le vitamine A, B e K, le fibre e le proteine. Per questo motivo anche se molti li snobbano questi frutti ricchi di vitamine e fibre possono davvero trasformarsi in cibo amico contro il colesterolo cattivo.

Come nel caso della frutta secca anche i datteri dovranno essere consumati con moderazione. Inoltre, si prestano molto bene anche ad essere utilizzati in cucina come protagonisti di ricette molto diverse tra loro.

Tra le ricette più semplici che si potranno trovare ai primi posti si inserisce l’abbinamento tra datteri e formaggio di capra.

Un antipasto molto gustoso pronto in soli dieci minuti.

Ingredienti

20 datteri;

150 grammi robiola di capra;

70 grammi gorgonzola di capra;

olio Evo, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe, quanto basta.

Preparare questa ricetta è davvero semplice e intuitivo. Anche chi non è dotato di particolari doti culinarie potrà portare in tavola questo piatto favoloso in pochissimi minuti.

Sarà sufficiente prendere i datteri ed eliminarne il nocciolo incidendolo sulla lunghezza.

In seguito prendere una ciotola dai bordi alti in cui si andranno a mescolare la robiola e il gorgonzola di capra. Ai formaggi andranno aggiunti anche un pizzico di sale, una spolverata di pepe nero e un filo di olio Evo. Così facendo si riuscirà ad ottenere un composto omogeneo che potrà essere utilizzato per farcire i datteri.

Prendere i datteri tagliati a metà e riempirli con la crema di formaggio. In seguito sistemarli in un piatto di portata e servire.

Si potrà anche decidere di aggiungere delle mandorle o pistacchi come decorazione. Non è necessario ma renderà il tutto più scenografico. Ovviamente prima di aggiungere le mandorle o i pistacchi bisognerà accertarsi che nessun ospite ne sia allergico o intollerante.

I datteri così preparati potranno essere conservati in frigorifero per un paio di giorni ma si consiglia di consumarli subito.