Dalle dimensioni quasi microscopiche, grandi poco più di un granello di sale grosso e molto ma molto sottovaluti: i capperi.

Questi sono i piccoli frutti di una pianta erbacea rampicante detta Capparis Spinosa e molto diffusa nel Mediterraneo. Una delle piante aromatiche più diffuse in Italia.

I capperi sono utilizzati per dare sapidità e profumo ai piatti, ideali da aggiungere a primi piatti e nei sughi, ma anche all’interno di piatti di carne e pesce o addirittura frittate.

Acquistabili negli scaffali di tutti i supermercati, i capperi costano pochissimo. Li ritroviamo freschi, in salamoia o sottaceto. Un altro alimento che troviamo negli scaffali del supermercato, a cui non dovremmo mai rinunciare, è questo super frutto piccolissimo ma che permette di contrastare il colesterolo, il diabete e fa dimagrire

Molti li scartano senza sapere che questi piccolissimi alimenti sono una miniera di antiossidanti e aiuterebbero a ridurre il colesterolo cattivo

Questi piccoli frutti dalla forma allungata e fusiforme sono una grandissima fonte di antiossidanti in particolare la quercetina. Questa contribuirebbe a ridurre la formazione di radicali liberi, ma avrebbe anche una potente azione vaso attiva. Infatti, aumenterebbe la resistenza dei capillari, migliorandone la permeabilità.

Inoltre, la quercetina svolgerebbe un’importantissima azione condroprotettrice. Vale a dire che ha un effetto protettivo nei confronti delle articolazioni. Infatti, sarebbe in grado di stimolare le cellule che generano la cartilagine e aiuterebbe a ridurre gli stati infiammatori di artrite e artrosi.

Ricchissimi di numerosi flavonoidi i capperi avrebbero anche degli effetti benefici sul metabolismo del colesterolo. Infatti, sarebbero in grado di abbassarne i livelli presenti nel sangue.

All’azione vaso attiva svolta dalla quercetina, si unirebbe anche un’altra preziosa sostanza presente nei capperi la rutina. Questa sarebbe in grado di inibire l’aggregazione delle piastrine e favorire il flusso ematico migliorando la microcircolazione.

Un altro polifenolo importante è il kaempferolo dalle proprietà antinfiammatorie e anti ossidanti. Risulterebbe per tanto benefico nella prevenzione e nel trattamento di alcune malattie indotte da infiammazione. Sembrerebbe, inoltre, anche avere dei benefici nella prevenzione di malattie come il tumore, l’obesità, il diabete.

Alleati della pelle

I capperi sono anche degli ottimi alleati della pelle, infatti, avrebbero azione diuretica utile per ridurre la cellulite. In più, sarebbero anche molto validi per trattare le problematiche di acne rosacea e couperose.

Ebbene, davvero molti li scartano senza sapere che questi piccolissimi alimenti sono una miniera di antiossidanti e aiuterebbero a ridurre il colesterolo cattivo.

Curiosità

Solitamente li ritroviamo in salamoia per tanto si conservano bene anche per un anno intero e vanno consumati solo dopo essere stati sciacquati. Se si presentano molto salati, si consiglia di consumarli dopo un ammollo in acqua di almeno 20 minuti.

