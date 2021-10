Se pensiamo a un oggetto ormai davvero indispensabile che faccia parte della vita di tutti i giorni, molto probabilmente, staremo pensando ad uno smartphone. Questo accessorio ormai onnipresente in tutti i momenti della nostra giornata ha però spesso vita davvero breve.

A seconda del modello e, alcune volte, del suo costo la durata del nostro telefonino può variare significativamente. Potremo però ovviare a questi problemi grazie a dei semplici ed economici escamotages. Vediamo allora il motivo per cui molti li ignorano ma questi semplici gesti fanno durare più a lungo lo smartphone.

Far durare la batteria più a lungo

Ormai sono davvero in pochi a non saperlo: una delle parti più delicate e che incide maggiormente sulla vita di un cellulare é proprio la batteria. Proprio per questo motivo dovremo prendere un paio di abitudini che ci aiutino a conservare e mantenere al meglio questo componente.

Sarà quindi opportuno abituarsi a ridurre la luminosità dello schermo e il tempo dello spegnimento automatico di quest’ultimo. Un trucchetto grazie al quale taglieremo di una grande percentuale il consumo energetico del nostro smartphone senza andare ad influire sul tempo di utilizzo.

Oppure, ancora, dovremmo anche abituarci a disattivare le connessioni Bluetooth, WI FI e GPS. Infatti, lasciare attivo uno qualsiasi di questi servizi quando non necessaria causa solo un consumo maggiore, senza portare alcun beneficio. Anzi, con questo semplice gesto diminuiremo sensibilmente i rischi di violazione della privacy.

Ma veniamo finalmente al dunque, ecco allora 4 abitudini virtuose che ci aiuteranno a far durare di più nel tempo qualsiasi smartphone.

Per prima cosa, dovremo capire che i cellulari ormai sono esattamente come un computer e che vanno spenti ogni tanto. In questo modo infatti potremmo azzerare la sua memoria e rimuovere errori e lentezze che col tempo si accumulano.

Dovremmo poi fare estrema attenzione a non esporre il telefono a temperature estreme, sia che si parli di troppo caldo o troppo freddo: sotto i 0 gradi e sopra i 30 gradi andremo soltanto a sforzare e danneggiare la batteria riducendone così la durata media.

Anche scaricare troppe app poi non farà di sicuro bene al nostro telefonino: lasciare molte app in esecuzione in background rischia, infatti, di rallentare le prestazioni dell’apparecchio o persino gravi errori per i modelli più economici.

Per finire, nonostante sembri ovvio, quante volte abbiamo sentito di persone che hanno rotto il cellulare perché ci si sono seduti sopra? Allora, mai e poi mai, terremo il cellulare nella tasca di dietro dei pantaloni perché eviteremo così alcune tragiche e molto costose dimenticanze.

