Con la diffusione delle mode in ambito alimentare non è raro imbattersi in diete che appoggino regimi alimentari “privi di”.

I nemici di molti sono diventati il glutine, il lattosio, i grassi e gli zuccheri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In alcuni casi specifici, previo controllo dello specialista, è possibile limitare l’assunzione di alcune di queste sostanze.

Tuttavia, la casistica maggioritaria è basata più su convinzioni personali che su reali necessità mediche. Infatti, in molti ritengono che limitare l’assunzione di determinati alimenti possa allontanare l’insorgere di tumori. Come si vedrà, con il supporto di una ricerca svolta dall’AIRC, non sempre è così.

In alcuni momenti dell’anno, ad esempio, è possibile ridurre lievemente la sudorazione limitando l’assunzione di alcuni alimenti.

Molti li evitano ma secondo la scienza per prevenire il cancro non servirebbe eliminare questi alimenti

Alcune persone, nel timore di sviluppare tumori di vario genere, decidono di eliminare dalla dieta gli zuccheri.

Si tratta sicuramente di un’impresa titanica e priva di senso. Infatti, lo zucchero rappresenta una sostanza fondamentale per l’organismo.

Chi elimina gli zuccheri dalla dieta spesso non si rende conto che gli zuccheri non sono tutti uguali.

Infatti, da un lato troviamo quelli semplici che, se assunti in grandi quantità, potrebbero provocare danni. Per questo si consiglia di limitare l’assunzione di bevande zuccherate o di prodotti con molto zucchero aggiunto.

Dall’altra, invece, si trova lo zucchero contenuto in frutta e cereali integrali che non solo è un’ottima fonte di nutrimento ma addirittura fondamentale.

Eliminare questi alimenti dalla dieta potrebbe essere controproducente per l’organismo.

L’altro grande nemico delle diete è il grasso contenuto nei cibi, infatti molti li evitano ma secondo la scienza per prevenire il cancro non servirebbe eliminare questi alimenti.

Anche in questo caso è bene fare una distinzione tra grassi di origine animale, da limitare, e grassi di origine vegetale.

Le ricerche scientifiche ritengono che l’insorgere di tumori non sarebbe direttamente correlato al consumo di grassi o di zuccheri.

Tra gli alimenti che più vengono visti come nemici c’è il glutine. Chi soffre di reali intolleranze al glutine dovrà limitare o eliminare questo elemento dalla dieta, previo consulto con uno specialista.

Nella maggior parte dei casi, però, l’assunzione di alimenti senza glutine è priva di senso. Anche in questo caso non ci sarebbero correlazioni dirette tra insorgere di tumori e glutine.

Lo stesso discorso potrà essere fatto per latte e latticini che in molti eliminano dalla dieta. Non esistono legami tra assunzione di latticini e sviluppo di tumori.

Al contrario, alcune ricerche, sostengono che latte e derivati potrebbero avere un ruolo di protezione per alcuni tipi di tumore.

Cosa fare

In sostanza si sconsiglia di eliminare dalla dieta zuccheri, grassi, lattosio e glutine senza una reale necessità e indicazione medica. Ricordiamo infatti di consultare sempre il proprio medico curante o specialista prima di iniziare qualsiasi tipologia di dieta, soprattutto se “priva di”.

Ciò che, invece, andrebbe fatto è un controllo attento delle etichette quando si acquistano determinati prodotti.

Il segreto di una lunga vita è una dieta sana ed equilibrata senza eccessi in nessun campo.

Infatti, assumere meno zuccheri e grassi da un lato aiuta a prevenire l’aumento di peso, fattore di rischio per i tumori. Secondo alcune ricerche, infatti, il grasso corporeo potrebbe essere correlato a tumori come quello del fegato, colon, seno.