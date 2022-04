Molti li cucinano nel risotto senza sapere che gli asparagi crudi sono una vera delizia insieme a questi 2 sfiziosi ingredienti

La primavera è ormai arrivata accompagnandosi con nuovi ortaggi e frutti di stagione. In questo periodo si possono davvero portare in tavola tantissimi ortaggi, tra questi anche gli asparagi. Gli asparagi sono molto amati e si prestano a diverse preparazioni. In molti li cucinano nel risotto senza sapere che possono essere utilizzati con la pasta e sono ottimi anche bolliti. In alternativa, poi, si potranno preparare in insalata insieme al salmone per un pranzo leggero.

Gli asparagi sono ricchi di acqua e di elementi benefici per la salute, tra cui vitamine, calcio, fosforo, potassio e carotenoidi. Nonostante le proprietà salutari di questi ortaggi, gli esperti consigliano di non consumarne grandi quantità se si assumono diuretici. Anche chi soffre di gotta o calcoli renali dovrebbe evitarne il consumo. Infatti, gli asparagi hanno effetto diuretico e, alcune volte, vengono utilizzati per combattere la ritenzione idrica. Come tutti gli alimenti, però, non bisognerebbe esagerare, dal momento che potrebbero provocare flatulenze e problemi all’apparato digerente. Il modo più comune per cucinare gli asparagi è farli bollire per una decina di minuti. Tuttavia, in pochi sanno che potrebbero anche essere consumati crudi.

Ingredienti

500 g di asparagi;

200 g di pecorino;

100 g di noci;

olio EVO, quanto basta;

sale, quanto basta;

pepe quanto basta.

Per portare in tavola gli asparagi crudi sarà sufficiente pulirli accuratamente sotto l’acqua corrente. In seguito, eliminare la parte inferiore, più coriacea, e tagliarli a strisce aiutandosi con un coltello o un pelapatate. In alternativa si potranno anche tagliare a rondelle, ma saranno meno scenografici e più difficili da masticare. Gli asparagi tagliati in questo modo, poi, dovranno essere sistemati in una ciotola e conditi con un filo di olio EVO.

Da ultimo, prendere le noci e tagliare il formaggio pecorino a tocchetti da unire agli asparagi. Condire con sale e pepe secondo il proprio gusto. Ovviamente le noci si dovranno omettere in caso di allergie o intolleranze a questo ingrediente. Se non si ama particolarmente il sapore forte del pecorino, si potrà sostituire con delle scaglie di Parmigiano o di Grana. Inoltre, se gli asparagi sono particolarmente teneri, si potranno consumare crudi anche senza doverli tagliare.

