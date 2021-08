Fare la spesa comporta un’attenta valutazione di molti fattori. Primo fra tutti, la disponibilità economica. Va da sé che in tempi di crisi e di ristrettezze dobbiamo necessariamente fare attenzione allo scontrino. In secondo luogo, il tempo. quando andiamo a fare la spesa dobbiamo controllare il tempo. Chi lavora sa bene che i supermercati dalle 18 in poi sono strapieni e nei fine settimana l’affluenza è forse maggiore. Infine, ciò di cui dobbiamo anche preoccuparci è la qualità e la tipologia di cibo che compriamo. Se siamo adulti e in salute è un conto, se invece in famiglia abbiamo bambini e anziani è un altro conto. I bambini e gli anziani hanno bisogno della nostra dedizione e delle nostre cure, anche al supermercato. Infatti, molti li comprano ma questi cibi insospettabili possono essere pericolosi per i bambini

I rischi a tavola

Quando pensiamo ai rischi e alla tavola pensiamo soprattutto a coltelli, forchette e bambini poco attenti. Certo, dovremmo sempre controllare i nostri piccolini con le posate in mano, ma c’è un’ulteriore fonte di preoccupazione per i genitori. Parliamo infatti del soffocamento causato dal cibo. Secondo fonti autorevoli, all’incirca 500 bambini muoiono per soffocamento ogni anno in Europa. E, i bambini italiani sono almeno il 10%. Ciò che stupisce ancor di più, è che la causa principale del soffocamento dei bambini è proprio il cibo.

Molti li comprano ma questi cibi insospettabili potrebbero essere pericolosi per i bambini

In particolare, ci sono dei cibi che sono maggiormente coinvolti in questo fenomeno. Le lische di pesce sono la causa di un soffocamento su tre, le noccioline di uno su cinque. Tuttavia, pare proprio che sia la carne ad essere la principale causa del soffocamento da cibo dei bambini. E, tra tutta la carne, sono i wurstel a vincere questo triste primato.

Un ultimo consiglio

Come si evince dallo studio scientifico a cui si faceva riferimento prima, la fase più problematica tocca i bambini al di sotto dei 3 anni. Le ragioni che spiegano questo fenomeno ci indicano anche delle possibili soluzioni. Infatti, pare che a quell’età i piccoli non abbiano ancora sviluppato un congruo diametro delle vie aeree, non abbiano ancora i denti e non riescano a coordinare le loro funzioni vitali. Inoltre, per tenere buoni i bambini alcuni genitori tengono la televisione accesa durante il pasto. I bambini in questo modo si deconcentrano e la deglutizione risulta ancora più difficoltosa. Di conseguenza, la prevenzione è la nostra migliore arma.

