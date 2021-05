Quando si fa la spesa, a volte capita di lasciarsi ingolosire dal prodotto e di non leggere gli ingredienti. Nulla di male fin qui, a patto che non lo si faccia spesso. Vi sono infatti alimenti che acquistiamo di frequente e che non sappiamo che fanno ingrassare a dismisura.

Tra questi i biscotti. Non parliamo ovviamente di tutte le tipologie, ma solo di una categoria decisamente ipercalorica. Purtroppo, in virtù della loro bontà finiscono ogni giorno sulle tavole di moltissimi italiani. Infatti, molti li comprano al supermercato senza pensarci ma questi biscotti golosissimi sono una bomba calorica e potrebbero compromettere irrimediabilmente la dieta.

I frollini e la dieta non vanno d’accordo

Chi non ha mai fatto colazione con dei gustosissimi frollini da inzuppare nel latte? Probabilmente in pochi. Questi biscotti sono molto saporiti e uno tira l’altro, ma non lasciamoci ingannare. Infatti, sono i più calorici in commercio.

Lo si può vedere già dagli ingredienti di base: oltre a farina e uova, abbondano grassi e zucchero. Certo, le dosi non sono uguali per tutte le marche, ma è una costante da tenere in considerazione. I dati, inoltre, ci dicono che i grassi presenti variano dai 9 ai 24 grammi ogni 100 gr di biscotti. L’apporto calorico è poco meno di 500 kcal per 100 gr di prodotto. Cifre davanti alle quali non possiamo restare indifferenti.

Ecco un’ulteriore conferma di quanto si dice: le dosi giornaliere consigliate sono circa 30 gr di biscotti. Per i frollini di alcune marche molto note basta mangiarne 2 o 3 per superarle!

Stiamo alla larga in particolare da quelli ricoperti di cioccolato, al cacao o con frutta secca. Saranno anche appetitosi, ma sono una vera e propria miniera di grassi.

Quali biscotti sono da preferire

Puntiamo invece sui più salutari biscotti integrali, più magri e ricchi di fibre. Meglio poi scegliere quelli con pochi ingredienti e naturali. Per i grassi preferiamo quelli vegetali agli idrogenati.