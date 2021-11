Proprio in questi giorni siamo presi con la festa di Halloween, giorni in cui stiamo lavorando diverse zucche anche per decorarle, oltre che per mangiarle.

Per sfruttare tutta la polpa che ricaveremo sarà utile sapere che per preparare un risotto alla zucca squisito e cremoso potremo utilizzare questo incredibile trucchetto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

La nuova friggitrice ad aria che amerai: zero odori, zero schizzi SCOPRI IL PREZZO

Generalmente, molti di noi tendono a buttare via i semi interni della zucca senza sapere che potremo riutilizzarli, riducendo così gli sprechi e puntando al risparmio.

Molti li buttano senza sapere che i semi della zucca valgono oro in cucina

La zucca è un alimento molto amato ed apprezzato per la sua incredibile versatilità, infatti, potremo utilizzarlo sia nelle ricette dolci che quelle salate.

Se non riusciamo ad utilizzarla tutta potremo conservare la zucca grazie a questa geniale mossa che stupirà tutti e ci permetterà di consumarla in diverse occasioni.

Sorprendentemente, anche i semi si possono riutilizzare in cucina creando uno spuntino che farà ingolosire anche i più piccini.

Per prima cosa, dovremo posizionare della carta forno su di un tavolo da lavoro e fissarne gli angoli con dello scotch.

Accendiamo il fuoco, e mettiamo a bollire in una pentola due tazzine di acqua, quattro di zucchero e solo un pizzico di sale.

Dovremo mescolare continuamente finché noteremo che lo zucchero si sarà completamente sciolto in acqua.

A questo punto, continuiamo a cuocere pulendo di tanto in tanto i bordi della pentola per evitare che lo zucchero bruci.

Sarebbe meglio procurarci un termometro da cucina perché dovremo lasciar cuocere finché lo sciroppo ottenuto avrà raggiunto i 118°.

Aggiungiamo i nostri semi di zucca

Raggiunta la temperatura desiderata, dovremo togliere la pentola dal fuoco e versare al suo interno circa tre tazzine di semi di zucca senza guscio e non tostati.

Procediamo, mescolando il tutto per un massimo di 5 minuti finché inizierà la cristallizzazione dello zucchero.

Ancora una volta, mettiamo la pentola sul fuoco e procediamo mescolando fino al completo scioglimento dello zucchero ed al raggiungimento di una colorazione bruna, dorata.

Versiamo il composto ottenuto sulla carta forno precedentemente preparata, sempre facendo attenzione a non bruciarci.

Dovremo però coprire lo strato preparato con un ulteriore foglio di carta forno e, con l’aiuto di un mattarello, stenderlo bene perché dovrà essere molto sottile.

Infine, dovremo eliminare il foglio di carta e, una volta solidificato lo sciroppo, tagliarlo nella forma che preferiamo: a questo punto sarà pronto per essere gustato.

Ecco perché molti li buttano senza sapere che i semi della zucca valgono oro in cucina

Curiosità

Non tutti sanno che proprio i semi di zucca possono insaporire numerose pietanze come le insalate miste oppure le zuppe tipiche della stagione.

Approfondimento

Facciamo il pieno di antiossidanti con questa zuppa che ci scalderà il cuore durante l’inverno