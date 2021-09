Per modificare e riutilizzare una frase molto famosa, dell’estratto non si butta mai niente. Non sono in pochi oggi ad utilizzare l’estrattore per ottenere dei buonissimi e genuini succhi di frutta e ortaggi. La lentezza del procedimento permette infatti alle proprietà organolettiche e nutrizionali di rimanere intatte anche all’interno del succo.

Ma, mentre il liquido così prodotto è direttamente utilizzabile, anche la polpa e gli scarti di questo procedimento possono avere il loro sorprendente utilizzo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 14,25%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

Vediamo allora il motivo per cui sbagliando molti li buttano, senza sapere che gli scarti dell’estrattore sono utilissimi quando riciclati nel modo giusto.

Alcune idee di riciclo creativo

Il prodotto di scarto di questa lavorazione in verità è davvero molto utile e versatile, soprattutto grazie alla sua alta presenza di fibre.

Se volessimo sperimentare la cucina crudista, per esempio, potremmo utilizzare gli scarti per ottenere delle ottime barrette energetiche. Aggiungendo a questi alcuni semi misti e fiocchi d’avena avremo allora un composto compatto. Il quale, dopo appena 24 ore di essiccatore a 40 °, sarà subito pronto come integratore sano ed economico.

Oppure potremmo anche utilizzarli per fare dei buonissimi biscotti per la colazione: bisognerà solo ricordarsi di mantenere una proporzione di 1 a 2 tra gli scarti e la farina, ottenendo così biscotti davvero eccezionali. Un ottimo modo per iniziare bene la giornata riutilizzando gli scarti dell’estratto del mattino.

Un’idea simile poi potrebbe anche essere quella di utilizzarli insieme ad alcune verdure dolci per creare dei fantastici muffin vegetali. Dovremo allora usare 100 gr di farina per 50 gr di scarto, zucchero di canna, un poco di olio e latte vegetale per ottenere la consistenza giusta.

Molti li buttano senza sapere che gli scarti dell’estrattore sono utilissimi quando riciclati

Se invece vogliamo riutilizzarli anche all’infuori della cucina, le idee di riciclo non mancheranno di sicuro. Perché allora non regaliamo un pasto gustoso, pieno di fibre e vitamine anche ai nostri animali domestici? Non parliamo solo di animali erbivori, come possono essere i conigli d’appartamento, ma anche di cani e gatti, mischiando gli scarti alla loro pappa abituale. Dovremo però tenere sempre a mente di controllare quali tipi di frutta e verdura possano o non possano mangiare, onde evitare spiacevoli sorprese.

Un’altra fantastica idea sarà invece quella di riutilizzarli nell’orto o in giardino.

Perché dovremmo buttare tutto questo? Sfruttiamolo invece grazie a una semplice scatola di plastica forata, qualche foglio di cartone e delle foglie. Basteranno infatti questi pochi strumenti e, dopo circa un anno, avremo ottenuto un fantastico compost ecologico e a costo zero.

Approfondimento

Ecco spiegato come non buttare mai più le scatole in cartone della pasta