Chi possiede un giardino o un balcone molto probabilmente coltiverà anche delle piante aromatiche. Parliamo di erbe molto profumate che si utilizzano in cucina per insaporire gli alimenti. In alcuni casi possono anche sostituire perfettamente il sale. Non solo in ambito culinario, ma alcune erbe aromatiche sono conosciute fin dall’antichità anche per le loro importanti proprietà benefiche. Infatti, ancora oggi sono molto utilizzate nella medicina convenzionale e in ambito erboristico. Le erbe aromatiche, spesso spontanee, sono facilissime da coltivare e non necessitano di grandi attenzioni. Possono essere piantate in giardino o tenute in vaso, anche dentro casa.

Molti le usano in cucina ma pochi sanno perché queste 3 piante dovrebbero essere coltivate anche come ornamentali

Sappiamo, quindi, che queste piantine sono molto utili per dare più sapore ai piatti e sono utilizzate anche per il benessere dell’organismo. Ma dovremmo coltivare queste erbe anche per un altro motivo. La primavera è ormai arrivata e molti di noi già cominciano a godersi il proprio giardino, terrazzo o balcone. Ma con l’aumento delle temperature vengono inevitabilmente a trovarci anche dei disturbatori molto fastidiosi. Parliamo di zanzare, piccoli moscerini, mosche, ecc.

Alcune volte, per mandarli via, utilizziamo degli insetticidi chimici. Ma anche le piante aromatiche potrebbero allontanare questi insetti. Infatti, alcune di loro sono dei veri e propri repellenti naturali.

3 piante aromatiche

Sono tante le piante che potrebbero aiutarci a mandare via insetti e animaletti non graditi. Ma, oggi, parleremo in particolare di 3 erbe molto conosciute. Cominciamo dall’alloro, una pianta rustica dalle foglie di un bellissimo colore verde intenso. Le sue foglie hanno la particolarità di contenere oli essenziali. Una pianta molto utilizzata in cucina per insaporire carne e pesce. Ricca anche di vitamine e minerali. Ma non solo, le sue foglie conterrebbero una sostanza chiamata cineolo che allontanerebbe in maniera naturale insetti e scarafaggi.

La seconda pianta che prenderemo in esame è il rosmarino. Un’erba arbustiva dalle importanti proprietà aromatiche. Inoltre, avrebbe la capacità di respingere le zanzare. Possiamo coltivare la pianta in piccoli vasi da posizionare vicino alle finestre. La pianta di menta, invece, è un’erba dal profumo fresco e facilmente riconoscibile. Utilizzata per insaporire ed esaltare il gusto di alcuni cibi. Spesso utile anche per rendere l’alito più fresco. Molti le usano in cucina ma pochi sanno che le sue foglie sono un vero e proprio repellente naturale per le zanzare.

Lettura consigliata

Molti la usano in cucina ma questa pianta aromatica elimina anche i cattivi odori dai vestiti