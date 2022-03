Molti le sottovalutano ma sono queste 2 le razze di gatto più affettuose al Mondo con una bellezza particolare che faranno innamorare tutti

Il cane è il migliore amico dell’uomo e su questo non vi sono dubbi. Ma anche il gatto lo è. La differenza sta nel fatto che il gatto è più indipendente e ha bisogno dei suoi spazi. Infatti, spesso capita che il gatto si innervosisca e morda con aggressività, durante le coccole. Sicuramente sarà capitato, ma ci siamo mai chiesti il motivo di questo suo comportamento insolito?

Pochissimi ne sono a conoscenza, ma se il gatto si comporta così è per questo motivo. Una cosa è certa, non è colpa sua. Anche perché i gatti amano così tanto le coccole ed esprimono sempre il loro affetto. Molti non se ne accorgono, ma il gatto ci dimostra il suo amore con diversi atteggiamenti.

In primis, il gatto ci dice “ti voglio bene” con questo gesto tenerissimo. In secondo luogo, dovremmo guardare i movimenti della sua coda, quando lo chiamiamo o quando ci segue. Infatti, se la coda è perfettamente dritta, con la punta leggermente rivolta verso di noi, allora è amore incondizionato.

In ogni caso, sfatiamo il mito secondo cui vi sono gatti più affettuosi e gatti più aggressivi. Tutte le razze sono particolarmente affezionate alla famiglia, semplicemente viene dimostrato in maniera diversa. Per questo motivo, tutti cercano i gatti più belli del Mondo, poiché si crede che, in base alle voci che girano, siano i più affettuosi.

Sebbene vi siano gatti molto amorevoli anche tra i più belli, come questo di una bellezza davvero unica, giocherellone e socievole con cani e ospiti, anche i gatti “comuni” sono estremamente coccoloni. Per esempio, molti le sottovalutano ma sono queste 2 le razze che difenderanno sempre il padrone, famose per la lealtà e soprattutto per l’amore indissolubile.

Il gatto comune

Il gatto Europeo è molto sottovalutato. Oltre al fatto che sia unico nel suo genere perché, essendo frutto di un incrocio, ognuno ha una propria particolarità, l’Europeo è estremamente sensibile. Basti pensare che ama talmente tanto il padrone che, spesso, si alzerà per essere preso in braccio. Come i bambini.

È talmente affezionato che sarà geloso di qualunque altro animale domestico, a meno che non sia cresciuto con lui. L’Europeo darà tanti bacini, cosa che non fanno tutti i gatti, e ringrazierà il padrone portando dei regalini “poco piacevoli”.

Molti le sottovalutano ma sono queste 2 le razze di gatto più affettuose al Mondo con una bellezza particolare che faranno innamorare tutti

L’altro gatto troppo spesso sottovalutato è il Devon Rex, simile al Bombay Americano. La particolarità di questa razza? Il suo manto nero. Il gatto nero è stato troppo spesso associato a credenze popolari superstiziose. In realtà, è un micio che ama stare con la famiglia ed è talmente tanto affettuoso che, magari, risulterà pesante. Altro che superstizione!

Queste razze sono davvero uniche, particolari e bellissime. Per strada, purtroppo, se ne incontrano parecchie. Vi sono tanti gatti che cercano una famiglia. Spesso, queste razze sono le ultime ad essere adottate, proprio perché sottovalutate. D’ora in poi, cerchiamo un bellissimo micio da adottare.