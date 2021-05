In estate spesso ospitiamo amici e parenti per le vacanze. Sperando che la situazione sanitaria continui a volgere al meglio, questa sarà un’estate per incontrarsi finalmente!

Per essere degli ottimi padroni di casa ci sono delle piccole attenzioni che possiamo adottare nei confronti dei nostri ospiti che saranno sempre gradite.

Probabilmente molti le fanno già ma ci sono delle accortezze che potranno far sentire a casa i nostri ospiti che accogliamo per le vacanze.

Biancheria pulita nell’armadio della camera degli ospiti

Asciugamani e un cambio per le lenzuola stirati e profumati nell’armadio saranno molto graditi ai nostri cari.

Ricordiamo di predisporre in bagno un cestino con delle lavette colorate per il viso in modo che ognuno ne abbia di un proprio colore.

La password WI FI

Ricordiamoci di lasciare sul comodino la password WI FI. In questo modo i nostri parenti o amici potranno collegarsi direttamente al nostro WI FI senza sprecare giga.

Predisporre un armadio vuoto e una panca

Di sicuro un posto dove poggiare le valigie e i bagagli sarà l’ideale anche se la permanenza fosse di pochi giorni.

Ricordiamoci di preparare anche qualche gruccia nell’armadio in modo che gli ospiti possano appendere i propri abiti senza che si sciupino.

Fiori freschi

Avere fiori freschi in casa è sempre un gesto di benvenuto nei confronti di chi ci viene a trovare.

Dei rametti recisi di glicine sono simbolo di buon augurio.

Le allergie e le intolleranze

Se qualcuno dei nostri amici soffre di qualche intolleranza alimentare, è bene dotarsi di appositi alimenti, ad esempio cibi senza glutine.

Uno o due spazzolini di scorta

Nel caso qualcuno non si fosse ricordato di portare lo spazzolino da denti con sé, possiamo procurarne uno o due, magari con colori diversi da quello della nostra famiglia.

Caricabatterie

Mettiamo a disposizione dei caricabatterie universali. Così facendo eviteremo che si debbano rivolgere a noi in continuazione, creando magari un senso di disagio.

Spazio in frigorifero

Facciamo spazio nel frigorifero per le medicine.

Probabilmente anche i nostri ospiti hanno dei medicinali da tenere in fresco. Creiamo, allora, un vano nella celletta con coperchio posta in alto nel frigorifero.

