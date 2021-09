È capitato a tutti, almeno una volta nella vita di lavare il bucato, a mano o in lavatrice, ma non ottenere il risultato desiderato. Infatti spesso, terminato il lavaggio, ci accorgiamo che le macchie sono ancora ben presenti e soprattutto i cattivi odori non sono andati via.

Spesso un semplice lavaggio in lavatrice non basta. Soprattutto quando, per non rovinare le fibre dei tessuti, si utilizza un programma che prevede un ciclo rapido. Infatti, odori come fumo, cibo, umidità e sudore sono difficili da eliminare.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Qualche semplice consiglio

Indossare dei vestiti puliti e profumati è una necessità di tutti. Ma spesso si compiono degli errori che mettono a rischio la buona riuscita del lavaggio.

Infatti, evitiamo che il bucato rimanga sporco a lungo. Potrebbero proliferare i batteri e rendere la biancheria maleodorante.

Spesso, per evitare sprechi si tende a riempire completamente il cestello della lavatrice. Ma in questi casi il detersivo non penetrerà perfettamente all’interno delle fibre e di conseguenza il bucato non sarà pulito e profumato.

Ricordiamo anche di avere cura della lavatrice. Puliamo regolarmente la guarnizione per evitare la formazione dei cattivi odori e controlliamo che scarichi l’acqua nel modo corretto.

Inoltre non facciamo l’errore di abbondare con il detersivo o con l’ammorbidente perché questi prodotti chimici potrebbero rovinare la lavatrice e, se non risciacquati bene, rimanere nelle fibre dei tessuti.

Molti la usano in cucina ma questa pianta aromatica elimina anche i cattivi odori dai vestiti

Quando il lavaggio in lavatrice non basta e i cattivi odori persistono possiamo ricorrere ai cari e vecchi consigli della nonna. Dei rimedi semplici e veloci, che risolvono i problemi di pulizia, utilizzando prodotti di uso quotidiano e che tutti abbiamo in casa.

Infatti oltre al bicarbonato e aceto, anche alcune erbe dell’orto possono eliminare i cattivi odori.

Parliamo in particolare del rosmarino, una pianta arbustiva sempreverde che spesso utilizziamo per insaporire carne, pesce e verdure. Infatti molti la usano in cucina ma questa pianta aromatica elimina anche i cattivi odori dai vestiti.

Il procedimento è molto semplice. Basta riempire una bacinella con dell’acqua tiepida, inserire qualche rametto di rosmarino e lasciare i capi di abbigliamento in ammollo per un’ora. Trascorso questo tempo, strofiniamo con del sapone di Marsiglia o inseriamo i vestiti in lavatrice ed effettuiamo il normale lavaggio. Il rosmarino è una pianta aromatica dotata di proprietà antibatteriche e con il suo gradevole profumo può aiutare a eliminare i cattivi odori sui vestiti.

Approfondimento

Se dopo il lavaggio il bucato presenta delle macchie strane, la lavatrice potrebbe avere questo problema a cui nessuno ha mai pensato