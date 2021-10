Le giornate si accorciano, si fanno scure e piovose. La stagione fredda è in arrivo e il sole abbagliante ha finalmente smesso di rivelare al mondo i nostri inestetismi cutanei. Cellulite, buccia d’arancia, adiposità localizzate. Nonostante jeans e maglioni comodi in tante sognano di liberarsi di queste piaghe, magari in vista della prossima estate o, semplicemente, per piacersi di più.

La cellulite affligge il 90% delle donne. Tutte, almeno una volta nella vita, hanno sognato di svegliarsi una mattina e ritrovarsi, come per magia, con una pelle liscia e perfetta. Come sempre, il mondo naturale ha il potere di esaudire i nostri desideri. La soluzione che cerchiamo potrebbe essere alla nostra portata e molti la snobbano ma questa semplice bustina potrebbe aiutarci a dire addio a cellulite e inestetismi della pelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Il potere delle foglie di tè

La natura è straordinaria, risponde sempre alle nostre domande. In molti, ultimamente, hanno iniziato ad informarsi sui benefici delle piante, delle erbe e dei fiori. Il fatto è che, nella maggioranza dei casi, i metodi naturali sono lenti ma duraturi, ci vuole pazienza e un pizzico di fiducia. Per esempio ancora in pochi sanno che l’Italia è un vero paradiso per risparmiare con le erbe spontanee commestibili.

Checché se ne dica, la magia non esiste. La pianta del tè, però, è storicamente utile a moltissimi scopi, soprattutto quelli che riguardano il trattamento degli inestetismi della pelle. Ogni varietà di tè deriva da un’unica piata: la camelia sinensis. Le diverse tipologie sono il prodotto della sua lavorazione. Può sembrare paradossale ma bere tè caldo rinfresca l’organismo e lo aiuta ad espellere le tossine. Dopo una tazza di tè la temperatura corporea si alza, il sudore smaltisce il calore in eccesso riequilibrando la temperatura di tutto il corpo.

Molti la snobbano ma questa semplice bustina potrebbe aiutarci a dire addio a cellulite e inestetismi della pelle

Per liberarci della cellulite in modo naturale e duraturo non servono diete drastiche o grandi regimi restrittivi. È bene ricordarsi di fare attenzione a diete sregolate perché potrebbero creare dipendenza, in modo simile alle droghe. Inoltre, è sempre consigliato rivolgersi a medici specialisti.

La cellulite, spesso, è causata da più di un fattore. Possono intervenire gli ormoni, l’alimentazione o un cattivo funzionamento del sistema linfatico. Per eliminare la ritenzione idrica bisogna bere di più, e se è possibile un buon tè verde dalle note proprietà drenanti.

Consumare una o due tazze di tè verde al giorno, se vogliamo aiutare il nostro corpo a addio alla cellulite, sembrerebbe una buona abitudine da adottare.

I tè verdi sono ricavati dalle foglie di tè non ossidate che, quindi, rimangono verdi. Il tè verde contiene caffeina, teofilina e teobromina, tutti principi attivi che agiscono direttamente sul metabolismo basale. Questa straordinaria bustina di tè potrebbe favorire l’eliminazione dei cuscinetti adiposi e ridurrebbe l’assorbimento degli zuccheri nell’organismo.

Per avere una pelle liscia e perfetta il tè verde si dimostrerebbe un prezioso alleato per drenare i liquidi in eccesso, ripristinando e riequilibrando il nostro organismo.

Su una cosa non c’è dubbio: per eliminare la cellulite è necessario uno stile di vita sano a 360 gradi. Dunque, una dieta sana e un paio di tazze di tè ci aiuteranno a piacerci di più.