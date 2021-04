Quando affrontiamo il capitolo pasta in Italia è un po’ come parlare di religione. I nostri Lettori sanno che la Redazione è sempre molto attenta nell’affrontare questo argomento, di importanza nazionale. In questo caso, molti la mangiano regolarmente ma siamo sicuri che la pasta scondita faccia così bene alla salute? È proprio vero che la famosa “pasta in bianco”, magari mangiata spesso, fa così bene alla nostra dieta? Vediamo più da vicino questa tematica e cerchiamo di capirne meglio i pro e i contro.

Una precisazione importante

Quando diciamo che mangiare la pasta in bianco può far bene alla nostra dieta, non è propriamente così. Se, infatti prepariamo di classici 100 grammi di pasta, normale e non integrale, ingeriremo 350 kcal di solo prodotto. Equivale a dire che, con un piatto di pasta in bianco, facciamo un bel pieno di carboidrati, ossia di zuccheri. Altro discorso è invece quando decidiamo di mangiare un piatto di pasta o di riso in bianco, per placare uno stomaco particolarmente irritato.

La trappola dei carboidrati

Molti la mangiano regolarmente ma siamo sicuri che la pasta scondita faccia così bene alla salute, soprattutto se assunta con regolarità? Rinunciare alla pasta per molti italiani è davvero un’impresa. È anche vero però che assumere spesso i carboidrati della pasta e, magari eccedere con le quantità, andremo a rischio di accumulare troppi grassi. La pasta è fondamentale per produrre energia e darci la necessaria benzina per affrontare la giornata. Ma, dobbiamo anche tenere conto del tipo di vita che facciamo. Se abbiamo una vita sedentaria e un lavoro principalmente passivo, cioè da seduti, mangiare troppa pasta, anche in bianco, può farci ingrassare. Diversa è ovviamente la situazione se facciamo un lavoro attivo, con dispendio di energie cui magari abbiniamo un’attività fisica e sportiva frequente.

Quali sono i tipi di pasta meno calorici

Quindi, una semplice pasta in bianco, magari condita col burro è molto più calorica di quanto possiamo pensare. Se, invece, desideriamo un piatto di pasta senza pesare troppo sulla bilancia, ecco allora che diventano importanti le verdure e il pesce come condimenti salutari. Magari, Uniti alla pasta integrale.

Approfondimento

