La carne, croce e delizia delle nostre scelte culinarie. Negli ultimi anni si è molto parlato degli effetti nocivi di un eccesso di carne rossa sulla salute dell’uomo che hanno influenzato la nostra alimentazione. Ci sono studi che collegano un suo consumo eccessivo a problemi di una certa gravità. E poi si sa, il suo potere calorico non ne fa sicuramente l’alimento perfetto per la dieta.

Se è vero che bisogna evitare gli eccessi in generale (si veda questo link a proposito), dall’altro non possiamo nemmeno demonizzare completamente un’innocente bistecca.

Inoltre, è importante ricordarsi che le proteine sono fondamentali per la nostra salute e la nostra energia e quale migliore fonte proteica della carne. Ciò detto, ne esiste però un tipo molto più leggero degli altri, che potrebbe rappresentare un importante sostituto della classica fettina panata.

Molti la disprezzano ma questa carne è molto leggera e contiene tantissime proteine

Stiamo parlando della carne in gelatina, che sulla scia del tonno in scatola, ci salva in situazioni di vera e propria disperazione. Magari siamo tornati tardi dal lavoro, siamo stanchi e sfatti e non abbiamo più il tempo di fare la spesa. Il risultato è una credenza (quasi) vuota e ben poca fantasia da mettere in gioco. Ma abbiamo detto “quasi” vuota… ecco che da lontano si scorge una scatoletta in latta che sembra salvarci la serata.

Si tratta proprio della carne in gelatina, poco apprezzata ma ricca di importanti proprietà.

Difatti, questo particolare alimento è povero di grassi e per questo molto digeribile. Inoltre, contiene un’elevata concentrazione proteica che la rende molto adatta agli sportivi e a chi soffre di specifiche carenze nutritive.

Come gustare questo alimento

Possiamo metterla nell'insalata, gustarla come secondo con delle verdure accanto o aggiungerla all'insalata di riso. Perfetta anche per un panino al volo, la migliore combinazione è con pomodoro, scaglie di grana, rucola, un filo d'olio e un goccio di limone.

In fondo ha tante caratteristiche, ecco perché si potrebbe pensare di dare una chance a questa carne così sottovalutata.