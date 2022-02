La verza è un tipico ortaggio invernale salutare e gustoso, molto diffuso nelle cucine italiane.

Infatti la verza è ricca di elementi benefici per l’organismo e può essere utilizzata in diverse ricette, in insalata ma anche cotta.

Tra le proprietà della verza possiamo trovare diverse vitamine, la A-C-K ma anche il ferro e il calcio. Di solito la produzione nell’orto tende ad essere molto abbondante e, per questo motivo, in molti si chiedono come conservarla al meglio.

La maggior parte delle persone optano per il congelatore, forse la soluzione più semplice e rapida ma non l’unica.

Nel caso in cui si avesse in programma di consumare la verza nel giro di un breve periodo la si potrà conservare in frigorifero. Esistono però altre interessanti opzioni per conservare al meglio la verza e renderla ancora più gustosa.

Molti la congelano senza sapere che per conservare la verza basta questa astuzia già utilizzata dalle nostre nonne

La verza, infatti, potrà anche essere conservata in agrodolce. Un modo già utilizzato dalle nostre nonne per conservare diverse tipologie di ortaggi.

Gli ingredienti da avere in casa sono pochi e la procedura molto semplice renderanno perfetta questa astuzia anche per i meno ferrati in cucina.

Infatti sarà sufficiente avere dell’aceto balsamico, dell’olio extravergine di oliva, dello zucchero, delle bacche di ginepro e del sale.

Come procedere

Prima di iniziare la preparazione il cavolo verza andrà accuratamente lavato sotto l’acqua e tagliato in strisce sottili.

A questo punto prendere una pentola dai bordi alti e riempirla in parti uguali di acqua e aceto balsamico.

Lasciare bollire acqua e aceto prima di mettere a cuocere la verza per circa venti minuti.

Mentre la verza cuoce prendere un tegame antiaderente e fare scaldare l’olio extravergine di oliva. Una volta pronta aggiungere la verza nella pentola antiaderente insieme a due cucchiaini di zucchero, alle bacche di ginepro e al sale. Se si vuole si potranno anche aggiungere alcune foglie di alloro per un profumo più intenso.

Continuare la cottura per una decina di minuti, a questo punto la verza sarà pronta. Bisognerà poi prendere dei vasetti precedentemente sterilizzati e infilarci all’interno la verza in agrodolce.

Schiacciare l’ortaggio, aggiungere dell’olio extravergine di oliva assicurandosi di coprire bene tutta la verza.

Se si prediligono gusti particolarmente piccanti si potrà aggiungere anche del peperoncino nella pentola antiaderente insieme all’olio. Quindi, molti la congelano senza sapere che per conservare la verza può bastare questa astuzia molto utilizzata in passato.