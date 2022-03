Con l’aumento del costo dell’energia, molte famiglie in questo periodo stanno cercando di risparmiare il più possibile. Per evitare bollette stratosferiche, infatti, molti intervengono limitando all’essenziale la spesa al supermercato. Oppure tenendo bassi i consumi del riscaldamento e dell’elettricità.

Un elettrodomestico che bisognerebbe evitare di tenere per troppo tempo acceso è ad esempio il forno. Questo però comporta delle rinunce, soprattutto per quanto riguarda la preparazione di dolci. In realtà, si potrebbe ovviare a questo problema realizzando dei dolci senza utilizzare il forno e senza spendere un capitale per gli ingredienti.

Infatti, oggi vedremo come preparare una torta davvero super deliziosa che ci farà risparmiare tempo e denaro, senza rinunciare al gusto. Per realizzarla ci serviranno soltanto:

300 g di biscotti digestive;

120 g di burro;

300 ml di panna fresca liquida;

80 g di vaniglia in polvere;

300 ml di latte;

140 g di zucchero;

cacao in polvere.

Molti la chiamano torta senza soldi perché si prepara con pochi ingredienti e senza accendere il forno

Innanzitutto inseriamo i nostri biscotti digestive all’interno di un frullatore e riduciamoli in polvere. Dopo di che, in un pentolino, facciamo sciogliere il burro fin quando diventerà liquido.

A questo punto, uniamo i due ingredienti all’interno di una ciotola ed amalgamiamoli per bene. Quando avremo finito, versiamo il composto all’interno di una tortiera a cerniera, con un diametro di 24 centimetri, e distribuiamolo uniformemente. Una volta livellata la superficie, riponiamo la tortiera in frigorifero per almeno mezz’ora.

Nel frattempo possiamo occuparci della farcitura. In una ciotola versiamo prima la panna fresca liquida, poi la vaniglia in polvere e poi lo zucchero. Diamo una semplice mescolata con una spatola e, dopo chi che, versiamo anche il latte. A questo punto, con delle fruste elettriche, iniziamo a montare il composto fino ad ottenere una crema liscia e spumosa.

Riprendiamo la nostra base di biscotti e versiamoci sopra la crema appena ottenuta, livellando anche qui la superficie. Quando avremo finito, riponiamo il tutto nuovamente in frigorifero per almeno 1 ora, in maniera tale che possa rassodarsi ancora di più.

Trascorso il tempo necessario, spolveriamo una dose generosa di cacao in polvere e siamo pronti per servire. Quindi, ecco perché molti la chiamano torta senza soldi. In pochi minuti, e con ingredienti che possiamo già avere a casa, infatti, possiamo realizzarla.

