Tante persone, per comodità, acquistano i legumi in scatola che sono praticamente pronti all’uso. Una volta che li abbiamo trasformati nel piatto che sognavamo non ci rimane che la latta dentro cui erano custoditi.

Solitamente non ci pensiamo due volte a buttarla nell’apposito cestino della differenziata non sapendo che, in realtà, abbiamo tra le mani qualcosa di prezioso.

Prezioso sicuramente non per il materiale con cui è fatta ma per ciò che potrebbe diventare.

Cioè un oggetto che può tornarci utile in giardino per dare sollievo agli uccellini selvatici durante l’inverno.

Ma in che modo? Lo scopriremo proprio nell’articolo di oggi dedicato ad una semplice ma geniale idea di riciclo creativo.

Molti la buttano ignorando che la scatola dei legumi finiti è una miniera d’oro in giardino per gli uccelli selvatici

Come dicevamo, la classica latta dei legumi può dare una mano agli uccelli selvatici che d’inverno popolano il nostro giardino.

Questa, infatti, può trasformarsi in una ricca mangiatoia per sfamare i tanti volatili che a causa del freddo e delle gelate faticano a trovare cibo.

Realizzarla è molto semplice, anche per chi non ha esperienza nel fai da te, e poi il resto del lavoro lo farà da sola.

Occorrente

una scatola di latta;

apriscatole oppure taglierino;

vecchie stoffe;

colla a caldo;

una bacchetta di legno di 30 centimetri che servirà come base d’appoggio per gli uccelli;

un cordoncino o dello spago;

miele;

mangime adatto che possiamo creare mixando semi di girasole, noci e mandorle spezzettate, fiocchi d’avena e mais tritato.

Procedimento

La prima cosa da fare è lavare la latta con del sapone neutro, per non lasciare possibili odori molesti, sciacquarla per bene e asciugarla.

In questa fase dovremmo cercare anche di rimuovere l’etichetta esterna.

Con un apriscatole o con un taglierino dobbiamo staccare il fondo e poi usando la colla a caldo rivestiamo le due aperture con dei ritagli di stoffa.

In questo modo copriremo la parte tagliente rendendo la latta innocua per i nostri amici volatili.

A questo punto avvolgiamo attorno alla latta un pezzo di cordoncino o spago lasciando libere le due aperture.

Questo sarà il gancio che ci permetterà di fissare la mangiatoia sul ramo dell’albero prescelto.

Poi, cospargiamo il miele sulla parte centrale della bacchetta di legno, quella che verrà protetta dalla latta, e incolliamo il mangime.

Infine, fissiamo la bacchetta alla latta con della colla a caldo e il gioco è fatto: la nostra mangiatoia è pronta per scendere in campo.

Allora, è vero che molti la buttano ignorando che la scatola in latta dei nostri legumi preferiti può essere trasformata così.

Da oggi, però, sappiamo come fare e rallegreremo l’inverno degli uccelli selvatici offrendogli un ricco banchetto.

