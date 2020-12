Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ci sono a volte delle tendenze nuove che possono far storcere il naso. Soprattutto se vanno a intaccare metodi tradizionali, presenti nella cultura da secoli. Ma la vita si evolve, e lo stesso succede per la cucina. Infatti, nel Bel Paese ultimamente sta spopolando un nuovo modo di cuocere la pasta. In questo articolo, noi del team di ProiezionidiBorsa avevamo già accennato a una nuova metodologia di cottura. E oggi vogliamo proporne un’altra. Infatti, molti italiani stanno provando questo formidabile metodo per cuocere la pasta e il motivo è davvero valido.

Ecco come cuocere gli spaghetti con questo metodo rivoluzionario

A primo impatto, questo nuovo modo di cucinare la pasta potrà risultare un po’ strano. Ma gli Esperti del team di ProiezionidiBorsa possono assicurare che si tratta di un metodo che funziona! Per assicurare la buona riuscita della cottura, consigliamo di provare inizialmente con gli spaghetti. Sono sicuramente il tipo di pasta che meglio si adatta a questo “esperimento”. Dunque, per prima cosa, bisognerà prendere la pasta e, invece che immergerla in una pentola piena d’acqua, la si dovrà gettare in una padella antiaderente. Qui andrà poi aggiunta dell’acqua fredda e bisognerà aspettare che si cuocia a puntino. Insomma, si tratta davvero di un modo totalmente nuovo di cuocere gli spaghetti! Ma, soprattutto, i tempi di cottura si accorceranno a dismisura e quindi, di conseguenza, anche il consumo di gas!

Una moda che sta spopolando ma che si ritrova in alcune abitudini già presenti nel Bel Paese

Si tratta sicuramente di un metodo rivoluzionario e innovativo. Ma basterà fermarsi a pensare un attimo per rendersi conto che questo procedimento non è poi così assurdo. Infatti, quante volte, dopo aver cotto la pasta nella pentola, la si butta nella padella con il condimento? E, soprattutto, la si lascia lì un paio di minuti per permettere a tutti gli ingredienti di amalgamarsi al punto giusto. Quindi, perché non provare direttamente a cuocerla in questo modo? Molti italiani stanno provando questo formidabile metodo per cuocere la pasta e il motivo è davvero valido! Il risparmio di tempo e di energia si farà sentire e il piatto che sarà servito a tavola sarà comunque ottimo.