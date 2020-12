Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La Redazione di Proiezionidiborsa, quest’oggi segnala le indiscrezioni che stanno circolando nell’ambiente. L’INPS starebbe inviando nuovamente a tantissime persone una nuova versione del Cud 2020. E questo che cosa produce? Che gli interessati, ovvero molti italiani dovranno rifare la dichiarazione dei redditi per errore dell’INPS. E chi paga? L’interrogazione ironica è proprio il tema della riflessione odierna.

La Certificazione Unica è il documento con il quale l’INPS certifica ogni anno i redditi percepiti dal cittadino e le relative trattenute effettuate. In genere viene pubblicata entro la fine di marzo di ogni anno. I redditi indicati sono quelli percepiti nel 2019. Considerata la fondamentale importanza per la redazione della dichiarazione dei redditi, viene messa a disposizione in diverse modalità a distanza. App, Contact Center, Numero Verde, ecc.

L’accaduto che sta facendo discutere

La platea interessata sarebbe di quasi 20 milioni di italiani tra pensionati e fruitori delle altre misure erogate dall’INPS. In questi giorni l’Ente sta inviando una lettera con l’indicazione della classica dicitura “annulla e sostituisce la precedente”. Allegato alla stessa, viene fornito il nuovo Cud 2020 che ammetterebbe indirettamente l’errore nell’indicazione delle somme effettivamente percepite.

Chiaramente, un nuovo Cud, che modifica i redditi del 2019, impone la presentazione di una nuova dichiarazione dei redditi 2019, al fine di un eventuale conguaglio. Ma se è già stata presentata nei termini?

Molti italiani dovranno rifare la dichiarazione dei redditi per l’errore dell’INPS. E chi paga?

Di seguito la sanzione e i termini di ravvedimento.

La dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro la scadenza indicata ogni anno con disposizione dell’Agenzia delle Entrate. Quest’anno, data la difficoltà emergenziale, è stata prevista quale scadenza ultima il 10 dicembre. Inoltre, la normativa tributaria, prevede che la fattispecie della dichiarazione tardiva. Ovvero, sarà possibile presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza. In questo caso, si dovrà presentare entro il 10 marzo 2021.

La sanzione prevista è 250,00 euro. Il ravvedimento operoso, però, consente di pagare con F24 la sanzione in misura ridotta di 1/10. Si comprende perché molti italiani dovranno rifare la dichiarazione dei redditi per errore dell’INPS. E chi paga? Rispondiamo con altra e tanta ironia: Speriamo ci sia un Bonus errato Cud. Se “Molti italiani dovranno rifare la dichiarazione dei redditi per l’errore dell’INPS. E chi paga?” è stato utile ai Lettori, si consiglia anche “Attenzione alle truffe con i bonifici istantanei che svuotano il conto, le banche in allerta”.