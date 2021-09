Il primo freddo segna l’inizio del riposo vegetativo delle piante. Ciò significa che sono più vulnerabili agli attacchi di parassiti, insetti, funghi e altre malattie. Infatti proprio nel periodo autunnale ci si trova speso a dover combattere con vari patogeni, soprattutto parassiti. Questi attaccano silenziosamente le piante e poi la indeboliscono durante l’inverno. Per questa ragione un controllo tempestivo è l’unica cosa che può salvare le specie attaccate.

Tra i potenziali nemici, molti ignorano questo insetto autunnale che causa la morte di tutte le piante ornamentali e non lascia in pace nemmeno quelle più grandi e robuste. Stiamo parlando dell’oziorrinco. Le piante da lui predilette e quindi più colpite sono il lillà, il tiglio, le rose, il gelsomino, la gardenia, le siepi. Quindi è bene saper riconoscere questo animale e attivarsi per debellarlo prima che sia troppo tardi. Vediamo, allora, come sconfiggere l’oziorrinco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Molti ignorano questo insetto autunnale che causa la morte di tutte le piante ornamentali

L’oziorrinco è in apparenza un simpatico animaletto di pochi centimetri. Questo insetto è simile a una cimice, ma può assomigliare anche a un coleottero. Quando si istalla su una pianta, l’oziorrinco comincia a mangiarne le foglie durante la notte. Infatti non è molto facile vederlo, perché di giorno dorme indisturbato sotto terra. Ma il danno più grande è dato dalle uova. Questo insetto le depone in primavera. A fine estate, poi, le uova si schiudono in centinaia di larve bianche.

Così comincia l’infestazione della pianta che spesso muore. I sintomi della malattia si presentano con foglie mangiucchiate dalla forma circolare. Come si diceva, è raro individuare l’oziorrinco. L’unico modo per eliminarlo è scuotere la pianta di notte, mentre l’insetto si aggira tra le foglie. L’uso di carte adesive è anche un buon metodo per eliminare gli esemplari adulti. Per quanto riguarda le larve, il problema deve essere risolto alla radice. I metodi migliori comportano l’uso di insetticidi e disinfestanti chimici. Ovviamente si devono usare solo per le piante ornamentali che devono essere tenute lontano da animali domestici e bambini.

Una strategia davvero efficace che uccide le larve è utilizzare dei piccoli vermi filiformi chiamati nematodi entomoparassiti. La loro distribuzione sulle piante colpite dall’oziorrinco deve avvenire tra settembre e novembre. In poco più di 24-72 ore uccidono l’insetto nocivo. Si possono comprare in negozi e vivai specializzati.

Approfondimento

Dopo aver scoperto questo concime naturale le nostre rose godranno di salute e una splendida fioritura